A grande mentira

Brincadeira de santa-cruzenses que

“mataram” colega vai completar 30 anos

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Quando “morreu”, no dia 6 de abril de 1988, Silvio Fernando Degaspari ainda não tinha sequer completado 27 anos. Amigos choravam ao receber o “santinho” com a foto do falecido e a cidade se perguntava como podia alguém tão cheio de vida, de família tradicional, morrer ainda jovem. Outros procuravam a família para saber a causa de sua morte e prestar condolências. Hoje, aos 55 anos, Silvio ri da época em que foi tido como morto. Na verdade, o santa-cruzense foi vítima de um trote dos amigos, que imprimiram e espalharam “santinhos” anunciando sua morte.

Advogado hoje residente em Campo Grande (MS), “Picolino” – o apelido de infância que faz questão de carregar – conta que sua “morte” foi apenas um dos inúmeros trotes que amigos de um grupo inseparável aplicavam uns aos outros naqueles divertidos tempos. No entanto, foi, de longe, o mais forte, talvez um “primeiro de abril” com uma semana de atraso. “O duro foi desmentir depois”, conta Picolino. “Quem não ficou sabendo que era mentira, se assustava quando me via”.

Os donos da arte foram João Frasson, 56, e Gesner Fontana Júnior, 49. Frasson era funcionário da antiga Sasel, concessionária Volkswagen que hoje se chama Qualità e da qual é um dos sócios. Gesner, o “Jeca”, trabalhava com o pai na auto-escola que hoje dirige. “Picolino”, segundo os amigos, simplesmente “não fazia nada”. Aliás, no “santinho” há um texto onde diz que o falecido teve como lema, durante sua existência, “o trabalho, a honra e a honestidade”. “Na verdade, aquela frase é que foi a maior mentira”, conta Gesner, rindo.

Na semana passada, os três se reencontraram mais de 29 anos depois. A pedido da reportagem, concordaram em posar para foto num local que, de certa forma, lembra o “trote” macabro: o cemitério de Santa Cruz. “Nossas brincadeiras eram sadias”, conta Picolino, arrancando gargalhadas dos amigos.

Tudo, entretanto, foi premeditado, uma vingança de Frasson e Gesner pelas estrepolias de Picolino. “Ele era terrível”, conta Gesner. “Certa vez, eu paguei uma conta num bar e, quando fui ao banheiro, o Picolino conseguiu pegar o número do cheque de uma conta conjunta que eu tinha com minha mãe na época”, lembra. No dia seguinte, a mãe de Gesner recebe um telefonema supostamente da agência do antigo Banespa. A pessoa informou que o filho dela havia dado um cheque muito alto num bordel e as “meninas” estavam no banco querendo receber. “Minha mãe largou o almoço que estava fazendo e foi atrás de mim, que estava de castigo no Tiro de Guerra. Levei uns bofetões antes de tudo se esclarecer”, conta.

A “morte”

Os amigos, então, concordaram que Picolino precisava de uma lição. “Ele fazia muita cagada. Só matando mesmo”, brinca Gesner. O primeiro passo foi conseguir uma foto da “vítima” para o “santinho”. A peripécia imitou o próprio Picolino num bar, quando ele foi ao banheiro e deixou a carteira na mesa. Nem percebeu que uma foto havia sido surrupiada.

Os “santinhos” de falecimento foram impressos em São Paulo. Para dar mais veracidade à trama, Picolino estava viajando, pois estudava Direito numa faculdade em Piracicaba, depois de cursar alguns anos de Engenharia em Bauru. Portanto, fazia algum tempo que Picolino não aparecia em Santa Cruz. O plano era perfeito.

Quando começaram a distribuir os impressos na cidade, foi um choque. “A gente não podia dar risada. Escolhemos pontos estratégicos, como bares, botecos e clubes”, lembra Gesner. “Nós distribuímos até na casa alegre”, conta João Frasson, referindo-se à zona do meretrício. Houve choradeira e comoção.

Além disso, dias depois os amigos enviaram dezenas de impressos para o próprio Picolino, pelo Correio. Para piorar, o estudante de Direito ainda ficou alguns dias sem comparecer à faculdade. Alguns alunos e professores chegaram a celebrar uma missa em memória do “inesquecível” amigo.

“Ninguém mediu as consequências, nem jurídica e muito menos o risco de matar alguém da família de susto”, disse Gesner. “A verdade é que confiamos na ligação que tínhamos com a família dele”, emenda João Frasson.

No entanto, não saíram tão bem da brincadeira. A mãe de Picolino ficou um ano sem conversar com os amigos e proibiu-os de frequentar a casa. “Até que um dia ela nos chamou. Deu uma pisa de vassoura em cada um e depois ofereceu um bolo para encerrar tudo”, lembra Gesner. Comeram de pé, já que ficaram dias sem poder sentar…

O despachante Sebastião “Toko” Degaspari, irmão de Picolino, conta que durante muito tempo amigos ainda enviavam condolências à família. “Muitos se desculpavam por não terem comparecido ao enterro”, afirmou. “E era difícil desmentir, pois eles diziam ter visto o santinho”.

Boa ação

Mas o grupo de amigos também têm histórias do bem, ainda que poucas. Frequentadores do antigo bar do Anselmo Consorte, eles contam que entravam no estabelecimento mesmo quando o proprietário já tinha ido embora. “Entrávamos pelo fundo, por uma porta defeituosa. A gente bebia e cozinhava a noite inteira”, conta João. Pela manhã, quando Anselmo abria o bar, havia dinheiro no balcão e uma lista dos produtos consumidos. O problema, segundo Gesner, é que eles consideravam o bar “o mais porco da cidade” e aquilo incomodava o grupo.

Certa madrugada, convocaram cerca de 15 outros amigos e conseguiram um lote de tintas a preço promocional, oferta do amigo José Sanches Marin. “A regra era não beber nada até terminar o serviço. Entramos na noite de um sábado e reformamos o bar inteiro. Pintamos tudo, lavamos a cozinha e eu ainda coloquei até uns quadros”, conta Gesner. Anselmo teve a maior surpresa de sua vida quando foi abrir o estabelecimento no domingo. “Ele simplesmente chorou. Aí começou a festa”, lembra João Frasson.

‘É crime”, alerta advogado

Hoje, é impossível não rir com a brincadeira que aconteceu há quase 30 anos. No entanto, o advogado João Aparecido Pereira Nantes, um dos mais experientes de Santa Cruz, disse que os dois amigos que protagonizaram o “trote” em 1988 poderiam ter se dado muito mal. “A situação é de crime contra a honra”, esclareceu. Segundo Nantes, a atitude pode ser definida como difamação, que é quando uma pessoa atribui a outra uma conduta que ofende sua reputação, mesmo que esta conduta não seja crime.

O advogado explicou que para a difamação ser consumada, ela precisa ser divulgada. “Se pelo menos um único terceiro ficar sabendo, o crime já está concretizado”, disse. No caso de Silvio Degaspari, provavelmente milhares de santa-cruzenses souberam de seu “falecimento”.

Claro que o ato também implicaria em ações indenizatórias. A sorte é que em 1988 este tipo de processo ainda não havia contaminado o Poder Judiciário. “No caso de notícia falsa, ainda é preciso analisar se ela afetou a atividade profissional, pois também é possível requerer judicialmente indenização por perdas e danos e lucros cessantes”, disse João Nantes.

Portanto, o advogado aconselha que ninguém repita a brincadeira dos amigos há quase 30 anos. “Eles tiveram sorte”, garante Nantes.