Abandono de casas pode gerar multas aos donos

Com o aluguel ainda custando acima da média regional, é difícil entender a existência de vários imóveis abandonados em Santa Cruz do Rio Pardo. A maioria está localizada na periferia, mas até no centro é possível encontrar casas ou barracões totalmente abandonados, com entulhos e sujeira espalhados. Há reclamações de vizinhos, mas a prefeitura informa que poucos denunciam oficialmente situações que podem colocar em risco a saúde pública.

Não se sabe ao certo o motivo dos abandonos, mas cada imóvel deve ter seu motivo particular. Segundo um funcionário de imobiliária, geralmente esta situação acontece quando há litígio em famílias sobre propriedades em processo de inventário ou, então, quando o imóvel é alvo de penhora por dívidas bancárias. Quando a perda é iminente, o proprietário praticamente o abandona, mas o processo judicial ainda demora para ser concluído.

O jornal encontrou vários imóveis abandonados em toda a cidade. Em fevereiro, vizinhos denunciaram uma casa e vários barracões abandonados na avenida Pedro Camarinha, a duas quadras do calçadão da rua Conselheiro Dantas, no centro comercial de Santa Cruz. Um deles, segundo a denúncia, encontra-se abandonado há pelo menos 20 anos. O problema é que o lixo acumulado com materiais jogados nos quintais provoca infestação de pernilongos e todo tipo de animais peçonhentos, como ratos e cobras. Em alguns locais, os caramujos africanos são milhares.

Na vila Fabiano, vizinhos também convivem com duas casas abandonadas numa mesma quadra, na rua Fabiano Pereira da Silva, a dois quarteirões do cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma delas, que aparentemente era um imóvel de padrão médio, o mato toma conta da frente, avançando no cimento, enquanto restos de metais e madeira permanecem na entrada da casa, fechada com cadeados. “Isso já dura anos”, disse um morador do bairro.

A poucos metros, outra residência tem sinais nítidos de abandono há muito tempo, com janelas quebradas, restos de materiais de construção, mato alto e parte do telhado ameaçando cair.

Segundo vizinhos, o abandono aumenta a proliferação de pernilongos e é possível que existam focos do mosquito aedes aegypti.

Na mesma situação está uma casa na rua Barão do Rio Branco, a algumas quadras da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Com portões enferrujados e madeira seca podre pelo quintal, o imóvel também incomoda os vizinhos.

Sem denúncias

O chefe de fiscalização do município, Carlos Alberto Murari de Oliveira, admite que os moradores relutam em denunciar a situação de abandono de residências, principalmente quando há risco de proliferação de insetos. Neste caso, segundo ele, a fiscalização aciona a Vigilância Sanitária para tomar providências. “Só eles podem entrar no imóvel sem autorização”, explicou.

Carlos Alberto conta que há pelo menos uma residência na vila Saul que é alvo frequente de reclamações, especialmente devido ao mato em seu interior. Mas o problema é encontrar o proprietário, a maior dificuldade dos fiscais. “Naquele caso, a dona nem mora mais em Santa Cruz”, conta. Porém, são lavradas multas.

No caso de terrenos baldios, onde o problema recorrente é o mato, que cresce principalmente em períodos de muita chuva, os fiscais percorrem a cidade todas as semanas para acompanhar a situação. “Eles apontam lotes com mato e comunicam o setor. Neste caso, providenciamos a notificação do proprietário para limpar o terreno dentro do prazo de alguns dias”, explicou Carlos.

Localização

O maior drama da fiscalização no caso dos abandonos, segundo Carlos Alberto, é encontrar o proprietário do imóvel. Ele mostrou um punhado de correspondências devolvidas pelo Correio. São os cupons de ARs enviados a várias pessoas que não foram encontradas. “Talvez mudaram de bairro e não atualizaram o endereço na prefeitura. Ou, então, mudaram até de cidade”, disse.

O chefe da fiscalização afirmou que a Procuradoria Jurídica está estudando a viabilidade legal de modificar a legislação para permitir que a própria prefeitura faça o serviço de limpeza e cobre posteriormente do proprietário. Segundo ele, o secretário de Assuntos Jurídicos está discutindo o tema com os procuradores.

Mas os donos de imóveis abandonados não estão livres de sanções, mesmo não sendo encontrados. Segundo Carlos Alberto, uma multa sem pagamento é cadastrada na dívida ativa do município. Neste caso, o nome do responsável entra na “lista negra” de devedores e pode, inclusive, sofrer restrições no comércio ou em agências bancárias.