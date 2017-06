Balé de Santa Cruz vence festival em Barra Bonita

Coreografia já coleciona vários títulos

O Balé Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo foi o campeão, na categoria “Danças Populares Sênior”, do festival “Dance Best”, realizado no último domingo, 38, em Barra Bonita.

O grupo apresentou a coreografia “Parintins: É Vermelho, Sou Garantido”, que já foi premiada em outros festivais, inclusive na Argentina, em setembro do ano passado.

O “Paratins” ainda levou os prêmios de melhor figurino e melhor formação, além de obter a maior nota de todo o festival. As coreografias foram comandadas pelo professor Robson Willian Souza.

O balé de Santa Cruz ainda conquistou o terceiro lugar na categoria “Júnior” com a “Dança dos Arcos”. O vencedor garantiu a vaga para o festival “Novos Talentos”, que acontece em Barra Bonita em agosto.

Icaiçara

O grupo de dança jazz juvenil do Icaiçara Clube também participou do festival em Barra Bonita e conquistou o quarto lugar na categoria adulto na classificação geral. Segundo a professora Daniela Martins Bravo, o resultado agradou o grupo porque o festival de Barra Bonita possui um nivel muito alto.

Em abril, a equipe do Ica já havia conquistado o terceiro lugar no “Taboão Fest Dance”, em Taboão da Serra. A coreografia apresentada foi “Bang Bang”. O grupo participa no próximo domingo do tradicional festival de dança da Sport Center Academia.