Carro com cigarro de contrabando capota em vicinal e dois são presos

Dois homens ficaram feridos em um acidente na manhã de sexta-feira, 2, na rodovia vicinal Anísio Zacura, em Santa Cruz do Rio Pardo. Os socorristas do Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — e do Corpo de Bombeiros foram acionados para dar os devidos atendimentos, mas o desdobramento do caso provocou a prisão dos dois, já que o automóvel levava cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os dois homens ficaram presos no interior do Fiat Strada que capotou. Segundo testemunhas, o carro seguia pela vicinal no sentido Santa Cruz a Bernardino quando, por motivos ainda ignorados, o condutor acabou perdendo o controle e capotou várias vezes.

O utilitário parou numa vegetação com as rodas viradas para o lado. Os dois homens foram retirados sem ferimentos graves aparentes. Após receberem os primeiros socorros, o passageiro foi encaminhado pelos Bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o idoso que conduzia o carro foi socorrido pela viatura avançada e levado para a Santa Casa do município.

Prisão

O veículo transportava cigarros provavelmente oriundos do Paraguai. Parte da carga se espalhou pelo mato. Com a chegada da polícia, a ocorrência foi registrada como acidente de trânsito, mas a carga foi apreendida pela Polícia Civil.

Mais tarde, policiais civis prenderam o motorista e o filho dele, acusados de contrabando — oficialmente “descaminho”. Segundo os investigadores, eles foram informados pelos socorristas que, enquanto a primeira vítima do acidente era retirada do carro, o filho dele teria retirado parte da carga de cigarros e transferido para outro veículo.

Os policiais resolveram investigar e conseguiram localizar parte da carga ilegal. “A maior parte ele disse que jogou no rio”, contou um investigador.

Pai e filho, que não tiveram o nome divulgado pela polícia, mas foram presos por contrabando. O idoso — que está internado com suspeita de fraturas — ficará escoltado pela polícia até uma decisão da justiça.