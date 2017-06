Cartas – Edição de 04/06/2017

Do fundo do baú

Dizer inicialmente dos Paulos, um deles, uma variação latina, o Saulo. Saulo Ramos, advogado, Ministro de Estado, estadista, autor de peças jurídicas que conheço, autor do livro “Código da Vida” lançado no calor do homônimo “Código da Vinci” e que nem mesmo assim figurou nos primeiros lugares de venda.

Conheço vários advogados que, além de não lerem, não conhecem a obra. É uma “pena”, literária e jurídica.

O segundo Paulo, ator, declamador, se solidificou no mercado televisivo como Gracindo, Paulo Gracindo.

No fundo do baú da cultura própria, encontrei Maestro Mario Nelli, CD com o titulo “Paulo Gracindo Diz”, onde ele declama, com aquela voz sonora de Odorico Paraguaçu, clássicos das músicas de imortais como Vinicius, Jobim, Chico Buarque, Ari Barroso, Silvio Caldas, Orestes Barbosa e tantos outros. A sonoridade de voz, conhecida de quase todos nós. Os sucessos como Cabloca Tereza, Chão de estrelas, Viagem do Taiguara e Valsinha do Chico que termina com o refrão “o mundo amanheceu em paz”. Assim fosse.

Esses sucessos declamados lembram-nos dos personagens do autor. Eles todos alimentaram nossas preferências televisivas nos personagens que interpretou. Quem não se lembra do Odorico e as Cajazeiras e o temido Zeca Diabo? A voz, se você se lembra dos sucessos da televisão, é a mesma que declama os sucessos musicais. Ficou gravado na memória de muitos e também esquecidos de maioria. Achei, fisicamente numa gaveta do tempo.

O terceiro, Vanzolini. Paulo Vanzolini de formação, nunca foi músico e, sim, zoólogo diplomado em Havard, daí sendo diretor do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Foi sempre um cientista recluso muito avesso a badalações, mas boêmio circulante nas esquinas da São João com a Ipiranga. Nesse cenário, compôs clássicos como Ronda, Volta por Cima, Praça Clóvis e tantos outros. Vanzolini tornou-se um cronista de sua própria historia artística. Foi amigo e parceiro de nomes épicos e famosos do cancioneiro popular paulista e brasileiro. Incluam-se ai nomes como Carmem Costa, Nelson Gonçalves, Luiz Carlos Paraná, Toquinho, Cristininha Buarque (lançada por ele no cenário musical). Sempre suas musicas versavam sobre um triangulo amoroso, que aviltava ele o parceiro como o desprezado que sobrava. Duas citações dele, vou deixar aqui gravada, exemplificando o senso critico de Vanzolini. “ Como é que pode uma música que fala de uma mulher ciumenta, que procura o amante para matá-lo, ser considerada um hino paulista?”, disse ele sobre Ronda. Outra: “Do povo, de cada um pessoalmente eu não gosto, mas do povo em geral eu gosto muito”. Dito isso para que se assimile o perfil de Paulo Vanzolini.

Os Paulos — Gracindo e Vanzolini — viveram na mesma época paulista, sendo Gracindo pouco mais velho. Ambos contribuíram em muito, cada qual ao seu modo e na sua especialidade, para a grandeza da capital paulista e de estados vizinhos.

De Vanzolini, dizer que sua obra mais famosa, Ronda, que na avaliação dele, foi uma obra sem nenhum prestígio. Foi gravada no Rio, no verso do disco, sucesso até hoje, de Inezita Barroso, A Moda da Pinga, que transformou-se tempos depois em A Marvada Pinga. Inezita e Araci de Almeida, foram parceiras de Vanzolini.

Tudo isso para sedimentar uma cultura em decadência, em que alunos do colegial saem da escola sem saber pelo menos os hinos pátrios, chamando o Hino Nacional de Hino do Brasil. (Salva nós, Dona Lucila!), nossa ultima esperança no ensino.

Vejam mais, caros leitores, com quase 50 mil habitantes, Santa Cruz do Rio Pardo tem uma única livraria, que esta à venda por falta de clientes, sem conseguir compradores. As redes sociais, que não deixam raízes concretas, predominam e tripudiam o mercado de livros.

Extravasadas as saudades dos tempos da Flor do Lácio, da Dona Luci, sinto-me desonrado do aculturamento, medíocre ostentado pela cidade onde nasci, que no meu conceito ainda é a “Jóia da Sorocabana”. Menos na cultura.

Dato e razo,

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

‘Agnus Dei’

Ao amigo Mário Manfrin e ao Centro Cultural Special Dog, quero agradecer de coração por proporcionar um espetáculo de grande magnitude, pois um evento como este é raro, só em grandes cidades.

A Matriz de São Sebastião completamente lotada e, para a minha surpresa, mais de 62.000 pessoas assistiram pela “TV Santa”. Com certeza outros, como eu, ficamos maravilhados por ouvir e assistir essa belíssima apresentação.

Além de bons músicos, tivemos o coral — na sua maioria de santa-cruzenses, o que nos enche de orgulho. Parabéns à maestra e outras pessoas envolvidas neste evento.

— Augustinho Marin Júnior – “Quinho Marin” (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Orquestra

Matéria do DEBATE sobre o excelente trabalho do Maestro José Magalli Junqueira com a Orquestra de Câmara Santa Cruz mostra a importância de pessoas cooptarem jovens, principalmente carentes, para atividades artísticas e culturais, evitando que estes jovens , por falta de opções, se encaminhem para atividades outras que nada acrescentarão às suas vidas.

Parabéns ao Maestro e a todos os componentes da Orquestra.

— Antonio Augusto Barella (Valinhos-SP)

Morte de crianças

Em março, tive a oportunidade de participar de uma palestra no INPE com o cientista Guy Brasseur, presidente do World Climate Research Programme (WCRP) e que também lidera um grupo de pesquisa no Max Planck Institute for Meteorology, da Alemanha.

O cientista explicou que a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 3 milhões de pessoas no mundo morrem prematuramente por causa da poluição do ar. A qualidade do ar é, portanto, um dos problemas ambientais mais urgentes que a sociedade enfrenta.

E, como parte dos projetos Panda e MarcoPolo patrocinados pela União Europeia, um sistema computacional de previsão da qualidade do ar foi desenvolvido para ajudar os gerentes ambientais a evitar episódios críticos de poluição do ar, tomando medidas apropriadas. O sistema combina as previsões de sete modelos de transporte químico e fornece valores médios deles. O sistema prevê a qualidade do ar incluindo ozônio NO2, material particulado menor ou igual a 2,5 micrômetros (PM2.5) e de maior que 2,5 a 10 (PM10).

O sistema foi testado na Ásia, em 37 cidades chinesas que tem uma população de mais de 3 milhões de habitantes. As previsões são postadas diariamente na internet e continuamente são comparadas com as observações locais, uma vez que estas se tornam disponíveis a cada hora.

Essa iniciativa vem como alento a dois novos relatórios elaborados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e divulgados também em março, que demonstram que alguns fatores de risco ambiental, como as condições do ar, água contaminada, falta de saneamento e higiene, são responsáveis pela morte de 1,7 milhão de crianças menores de cinco anos por ano. E mais, uma em cada quatro mortes de crianças é atribuída a ambientes insalubres.

O primeiro relatório intitulado “Herdando um mundo sustentável: Atlas da saúde e do ambiente da criança” e mostra que as causas mais comuns de mortes entre crianças, como diarreia, malária e pneumonia, podem ser evitadas com intervenções para reduzir os riscos ambientais, como a garantia de água potável.

De acordo com a OMS, a exposição a substâncias nocivas podem iniciar já no útero da mãe, o que aumenta a chance de parto prematuro. Além disso, quando crianças são expostas ao fumo passivo e à poluição do ar aumenta-se o risco de pneumonia durante a infância e de desenvolver doenças respiratórias crônicas, como a asma. O ar poluído aumenta também o risco de problemas cardíacos, acidente vascular cerebral e câncer.

O segundo relatório divulgado, “Não poluir o meu futuro! O impacto do ambiente na saúde das crianças” apresenta dados assustadores. Cerca de 570 mil crianças com menos de cinco anos morrem de infecções respiratórias, como pneumonia, atribuíveis à poluição do ar e ao fumo passivo. As doenças endêmicas também aparecem no relatório, 200 mil mortes por malária de crianças menores de 5 anos poderiam ser evitadas por ações ambientais, como a redução locais de reprodução de mosquitos. E mais 200 mil crianças morrem por lesões não intencionais atribuíveis ao meio ambiente, como intoxicações, quedas e afogamentos.

Em suma, um bom indicativo para que nossos políticos possam fazer, tanto do executivo quanto do legislativo. O seu trabalho também salva crianças.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

O crack perto

Temos acompanhado o desenrolar das ações na área de São Paulo conhecida como “cracolândia”. A Prefeitura da capital paulista dissolveu os acampamentos em uma ação policial e a medida repercutiu no país dividindo opiniões a favor e contra.

Segundo especialistas que atuam no local, o grande problema tem sido a livre atuação de traficantes que se instalam ali e comandam com violência a relação com os usuários, impedindo que as frentes humanitárias atuem no combate ao vício e busquem a reabilitação dos doentes. Isso tem fomentado a violência na região da Luz, onde se localiza a cracolândia e onde assaltos têm se tornando rotina.

Mas esse problema não é exclusivo da capital paulista. Em levantamento do “Observatório do Crack”, um monitoramento realizado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios), a droga é um grave problema para 1.155 municípios brasileiros, um quinto dos 5.570 existentes. São Paulo, Minas Gerais e Bahia ocupam as primeiras posições em alto nível de problemas com crack.

Um levantamento de 2010 realizado pela Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), detectou 29 cracolândias em 17 capitais brasileiras, com total de 2 milhões de usuários de crack. Este dado está defasado, pois, até 2012, somente cidades com mais de 200 mil habitantes eram atendidas pelo extinto programa “Crack, é Possível Vencer”. O que não se contabilizava era o avanço da droga para cidades no interior dos estados.

O crack é um entorpecente altamente viciante e, portanto, altamente lucrativa. Os problemas sociais do Brasil têm contribuído para o avanço desse consumo e da violência que dele surge. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), na América Latina, um a cada cinco jovens está desemprego e mais de 20 milhões nem estudam nem trabalham.

O cenário se torna favorável e, com isso, os pontos de consumo de drogas tem se alastrado para todo território nacional e pode estar atrelado ao aumento famigerado da violência no Brasil. No livro, “O tratamento do usuário de crack”, especialistas revelam que fumar crack aumenta a violência, onde o usuário comete mais crimes (roubos e homicídios) para obter a droga e manter o consumo.

Esses fatores têm levado governos municipais a buscarem alternativas que esbarram na fraca política de combate às drogas, além de estratégias confusas, como a vista em São Paulo. Na verdade, por lá, a medida não resolveu, mas sim, pulverizou os usuários para outros pontos da cidade. Diante da ausência de medidas coerentes, traficantes veem terreno fértil para continuarem com seus negócios em outros locais. Enquanto isso, governos amargam com o impacto do crack em seus orçamentos. Ainda segundo o levantamento da CNM, na região Sudeste, a presença do crack tem peso de 49% nos investimentos em Segurança.

O crack avança e está cada dia mais perto de nós. Precisamos entender qual é a sistemática do problema e atuar em múltiplas frentes. Enquanto a força policial age coibindo a cadeia de produção, distribuição e comercialização da droga, ações de assistência psicossocial precisam atuar junto aos dependentes, enquanto uma terceira via trabalha na prevenção com público vulnerável.

Mas pasmem, tudo isso já existe. O que não existe é uma comunicação entre essas ações, interligando inteligência, ações sociais e sistema de saúde preparado para a demanda. O problema é mais profundo e requer programas eficientes de resgate social ou vamos perder para o crack, sempre.

— Marco Antônio Barbosa (São Paulo-SP)

