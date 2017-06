Deputado tenta ajudar tricolor a retornar ao futebol em 2018

A Esportiva Santacruzense, que ficou de fora do campeonato paulista deste ano, ensaia seu retorno em 2018 à Segunda Divisão de profissionais. Na última segunda-feira, 29, o presidente do clube, Luciano “Galeguinho” Rosalém, além de diretores do clube, se reuniram com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, para discutir um “apoio técnico” da entidade à reestruturação do clube. Como “reforço”, o grupo foi acompanhado do deputado estadual santa-cruzense Ricardo Madalena (PR).

Os dirigentes apresentaram a nova diretoria da Esportiva e explicaram as atuais dificuldades do clube. Galeguinho deixou claro que o maior objetivo do clube atualmente é viabilizar seu retorno ao futebol profissional no próximo ano.

Ricardo Madalena ressaltou a paixão do brasileiro pelo futebol, lembrando não ser diferente com os santa-cruzenses. “São 63 anos de histórias de um clube que tem o nosso carinho. O torcedor é apaixonado pelas cores vermelha, branca e preta, torcendo muito pela volta do tricolor de Santa Cruz do Rio Pardo ao campeonato paulista de futebol”, afirmou o deputado ao dirigente da FPF.

Segundo ele, uma série de dificuldades provocou a ausência do time na competição deste ano. “Porém, a nova diretoria, com o nosso apoio, está trabalhando firme para que o clube retorne e volte a dar alegrias seus torcedores”, disse Madalena, pedindo o “apoio técnico” da FPF neste projeto. “Precisamos vencer esta partida fora das quatro linhas”, discursou o líder do PR na Assembleia Legislativa de São Paulo.

A Santacruzense não conseguiu o acesso à série A-3 na temporada de 2016 e, no início deste ano, viveu uma grave crise que culminou com acusações entre dirigentes e na renúncia do presidente Sidnei Maluza. O ex-dirigente é acusado de ter deixado o clube fora do futebol profissional.

‘Boa relação’

O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, segundo o deputado Madalena, foi receptivo e se mostrou interessado em apoiar a Esportiva de alguma forma. “O clube mantém um bom relacionamento com a entidade e não existem grandes pendências financeiras. Portanto, não há impedimentos para o seu retorno”, garantiu Carneiro.

O deputado Ricardo Madalena defende uma nova reestruturação do clube para atrair apoiadores. “Nosso mandato está aberto para contribuir com a nova direção do clube e com a Federação Paulista de Futebol”, garantiu.