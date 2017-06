Mulher recebe indenização por danos de árvore na casa

Dificilmente alguém consegue uma indenização do município por danos materiais sem recorrer à Justiça, num processo que invariavelmente dura anos. Pois Noemi Claudino Antonio, moradora da vila Madre Carmem, acaba de recebere R$ 18,5 mil da prefeitura para reparar os danos que a raiz de uma velha árvore provocou em sua residência há um ano. A verba foi aprovada pela Câmara e as obras na casa de Noemi já começaram.

O drama da dona de casa aconteceu em maio do ano passado, quando ela descobriu que as raízes de uma árvore da praça Zen Ichi Suzuki cresceram assustadoramente e atingiram a residência da família, no outro lado da rua. A descoberta aconteceu porque as raízes começaram a aparecer dentro da casa, através de buracos.

A “invasão” provocou rachaduras em vários cômodos. Na época, Noemi contou que já houve períodos em que os estragos aconteceram, mas ela bancou a reforma sem perceber que a causa era a árvore da praça.

A primeira providência adotada pela secretaria do Meio Ambiente foi retirar a árvore, sendo necessário o uso de um trator de grande porte. Na época, o diretor de Meio Ambiente era o atual vereador Cristiano Miranda (PSB), que acompanhou o drama da família de Noemi e pediu para um processo interno fosse aberto para investigar as responsabilidades do município. “Caso seja constatada a interferência da árvore na estrutura da casa, os danos serão ressacidos”, disse Cristiano na época.

Pois a conclusão do processo foi exatamente esta. Noemi recebeu R$ 18,5 mil num acordo extrajudicial aprovado pela por unamidade pelos vereadores.