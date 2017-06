Praça terá ‘arraiá’ no dia 18

Balé Municipal apresentará danças

típicas ao som de um grupo musical

A secretaria da Cultura de Santa Cruz do Rio Pardo vai promover, no próximo dia 18, o “Arraiá da Cultura” de 2017, evento que será realizado a partir das 20h30 na praça Deputado Leônidas Camarinha. Haverá apresentações de danças típicas com o Balé Municipal e ainda show com o grupo “Forró Tradicional” — formado por Jean Freitas (acordeon), Joyra Carrer (vocalista), Gabriel Biel (contrabaixo elétrico), Bruno Machado (Zabumba) e Wesley Paixão (Triângulo).

“Forró Tradicional” é composto por cinco integrantes naturais de Santa Cruz do Rio Pardo-SP. O grupo foi criado pelo acordeonista Jean Freitas, que teve a ideia de reunir os músicos para tocarem um estilo exótico do interior do Estado de São Paulo. “Buscamos resgatar a cultura do forró tradicional, o verdadeiro forró, e suas vertentes. como xote, baião, xaxado, arrasta-pé ou pé de serra etc”, disse Freitas.

Na apresentação, o grupo cria interpretações espontâneas, utilizando improvisos de acordeon e contrabaixo elétrico. O repertório é composto pelo lado “A” do Forró, com músicas conhecidas — “Xodó”, “Assum Preto”, “Asa Branca” e algumas instrumentais, que enfatizam a dinâmica e a intuição do grupo.