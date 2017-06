TJ admite “erro material” e absolve ex-prefeito Mira

Julgamento aconteceu nesta segunda-feira, 5

O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) conseguiu uma importante vitória no Tribunal de Justiça de São Paulo nesta segunda-feira, 5. Condenado por improbidade administrativa no caso da contratação irregular do advogado Luiz Carlos Dalcin em 2005, conforme entendia-se no texto do acórdão do TJ, Mira reverteu a decisão através do recurso chamado “embargos de declaração”. O relator do processo, desembargador Danilo Panizza, admitiu que houve “erro material” no acórdão (sentença), que acontece quando há ausência de palavras ou erros de digitação no texto. O desembargador determinou a correção do acórdão e, portanto, inocentou Mira.

O caso aconteceu em fevereiro, quando o Tribunal de Justiça julgou recurso do Ministério Público contra decisão de primeira instância que condenou Luiz Carlos Dalcin e inocentou Adilson Mira. De acordo com sentença do juiz Antônio José Magdalena, não havia provas de que Mira sabia que o advogado acumulava cargos em outros municípios, o que é ilegal.

O acórdão do julgamento, de acordo com entendimento do texto, definiu que o recurso do MP foi provido com a condenação dos dois réus. O Ministério Público, por sinal, chegou a publicar em sua página uma notícia dizendo que o julgamento havia tirado os direitos políticos do ex-prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. A mesma interpretação teve toda a imprensa.

Ao julgar os embargos nesta segunda-feira, 5, porém, o desembargador reconheceu que o acórdão contém “erro material” que prejudicou Mira quando “consignou a condenação do mesmo”. Ele escreveu na nova sentença que a condenação ocorreu apenas em relação ao primeiro corréu (Dalcin). A decisão também determina a retificação na redação final do julgamento, acrescentando o nome de Luiz Carlos Dalcin como único condenado.

A nova decisão mantém Adilson Mira como assessor do deputado estadual Marcos Zerbini (PSDB), cargo que ocupa desde o início do ano, pago com dinheiro público. Se tivesse sido condenado, o ex-prefeito não poderia continuar no cargo, onde recebe salários de quase R$ 10 mil, conforme a “Lei da Ficha Limpa”.

O Ministério Público ainda pode recorrer da decisão que absolveu Mira.