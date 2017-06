Ultrassonografia de última geração ajuda corrigir anomalias na criança

A ultrassonografia, cada vez com tecnologias mais sofisticadas, é imprescindível para a gestante acompanhar a saúde do bebê durante toda a gravidez. Quem garante são profissionais da “Clínica Imagem”, de Santa Cruz do Rio Pardo, especializada em diagnósticos por imagens. Hoje, tais exames são solicitados praticamente por todos os obstetras para acompanhar a saúde do bebê e da mãe na gestação. Algumas anormalidades detectadas prematuramente podem ser corrigidas por pequenas cirurgias.

Para o médico Eduardo Zacura Lorenzetti, um dos profissionais da “Clínica Imagem”, que possui mais de 15 anos de experiência no setor, o ultrassom é fundamental no diagnóstico de más formações de bebês. “Isto é feito entre a 11ª e 13ª semanas, no primeiro trimestre, e entre a 22ª e 23ª semanas, no segundo trimestre”, explicou. Claro que a ultrassonografia também acontece em outros períodos da gravidez — três ou quatro em média, durante a gestação —, mas aquelas específicas são as mais importantes para detectar problemas graves no feto.

Segundo Lorenzetti, a clínica não indica os momentos para o ultrassom, que é critério exclusivo do obstetra. No entanto, quando há dúvidas, inclusive do médico, os profissionais da “Clínica Imagem” — como José Renato Vuolo e o próprio Eduardo Lorenzetti — podem ajudar. O exame pode marcar, por exemplo, o período correto da gestação. “Na verdade, a clínica nunca deixa a mãe em dúvida sobre as orientações, mas o objetivo é compor junto com o obstetra”, esclareceu.

A ultrassonografia de alta tecnologia já faz exames sofisticados, como a “translucência nucal”, que ajuda a detectar males como a Síndrome de Down e outras anomalias, além de problemas cardíacos. Este exame estuda a nuca do bebê e é feito em semanas específicas. “Ele mostra a chance de possíveis anomalias. O exame, entretanto, não vai especificar o problema, mas apenas mostrar que ele existe. E o médico é responsável por estudar a anomalia e dar o diagnóstico correto”, diz Lorenzetti.

Segundo ele, alguns problemas no feto — como coluna vertebral defeituosa ou má formação cardíaca — são resolvidos com cirurgias intrauterinas totalmente seguras.

Alta tecnologia

A tecnologia da ultrassonografia permite até mesmo garantir o parto no momento correto, através de medidas detectadas no corpo da mãe. “A partir da 28ª semana, o colo amolece e pode induzir o bebê ao nascimento através de algum movimento. Esta medida é muito fiel e, através do exame, o obstetra pode corrigir este problema, fazendo o que chamamos de cerclagem do colo, levando a gestação até o final e impedindo um parto prematuro”, explicou Eduardo Lorenzetti.

A capacidade tecnológica dos equipamentos da “Clínica Imagem” consegue realizar alguns exames específicos, como medir até a velocidade da passagem do sangue da mãe para o bebê, ou mesmo a velocidade do sangue nas artérias da criança, inclusive cerebral. “Com a relação dessas velocidades, podemos descobrir para o obstetra se há algum déficit de nutrição do bebê. Isto pode acontecer quando a mãe desenvolve uma hipertensão específica da gestação”, explicou o médico da “Clínica Imagem.

Uma das novidades da empresa é a ultrassonografia “3/4D”, que permitem imagens bem próximas da realidade, em tempo real. Segundo Eduardo Lorenzetti, a qualidade das imagens geradas vai sempre depender da posição do bebê na barriga da mãe. “Mas não precisa ser técnico para definir a imagem, que é muito clara para a mãe”, explicou.

A “Clínica Imagem Diagnósticos” fica na avenida Tiradentes, 508, no centro, e oferece serviços de Ultrassonografia 3/4D, Radiografia Digital, Mamografia Digital e Densitometria. O telefone para contato é (14) 3372-5551.