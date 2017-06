Cartas – Edição de 11/06/2017

Onofre e seu ‘merchandising’ próprio

Um termo moderno, já usado há muito tempo por uma pessoa que se dizia de baixa escolaridade. Mas tinha muito de inteligência, uma prática diferenciada. Refiro-me ao “pai de Santa Cruz”, Onofre Rosa de Oliveira, o nosso “Caboclinho” santa-cruzense da gema. Conheci-o desde minha adolescência, aos doze anos, em 1958. Já tinha nesta época noções da política. Sabia, por ouvir dizer pelo meu pai e tios, todos “onofristas” roxos, que ele era companheiro, da “camarinhada” que se associou a outro grande santa-cruzense, o farmacêutico Lucio Casanova Neto, também conhecido como “pai dos pobres” dado ao grande caráter humanitário de ajuda ao próximo.

Dessa união política, Onofre e Lucio, ambos oposicionistas aos Camarinhas, passaram a fazer parte da UDN local. Em 1958, já político, candidatou-se a prefeito apoiado pela UDN, contra a dupla Pitol e Cyro Camarinha, sobrinho do chefe político “Lulu Camarinha”. Onofre ganhou a eleição com uma vitória esmagadora de 1.318 votos. Tomou posse em 1959.

Sempre teve um perfil político diferenciado, onde ele fazia sua própria propaganda, o merchandising político. Tinha atitudes próprias e, junto com seu fiel escudeiro João Martins, geraram o progresso santa-cruzense. De boa índole, a todos escutava, mas sempre fazia do jeito próprio.

Com parcos recursos, aterrou todo o “Buracão do Plácido”, onde hoje se assenta o mercado Avenida. Mudou até o curso do ribeirão São Domingos.

Logo no primeiro mandato, começou despontar nas lideranças, o que fez dele prefeito por três legislaturas. Nos intervalos entre uma eleição e outra (naquela época não havia reeleição), se candidatava e era eleito vereador. Tinha perfil próprio de político e em fatos pequenos já gostava de se mostrar ao público.

Numa simples pintura de guia de sarjeta, quando em local bastante movimentado, por exemplo na porta dos bancos, acompanhava todo o trabalho, inclusive opinando. Era parte do merchandising político.

Outra faceta dele? Nessa época o mercado equino não era como hoje e ele sentiu a falta que isso fazia aos pequenos produtores sitiantes, que não tinham como procriar suas éguas para reprodução. Então, Onofre conseguiu do governo estadual, lá de Água Branca, dois reprodutores para cobrirem as éguas da região. Um deles me lembro bem, era um mangalarga negro, bem alto, e o outro uma raça de tração. Nada era cobrado pelo enxerto. E os garanhões ficavam alojados em baias no antigo matadouro, tendo cada um deles seu peão e tratador.

Os garanhões, bem tratados, desfilavam pelas ruas do comércio de Santa Cruz. Todos viam e aplaudiam a ideia do Caboclinho. Considerando que os potros nascidos tinham vida útil em torno de 20 anos, era ou não, uma forma de todos os sitiantes, lembrarem do Caboclinho?

Dizia-se dele, que o Palácio do Governo era uma extensão da cozinha do Caboclinho.

Sou testemunha ocular do fato, pois quando, com o apoio dele, mesmo não ganhando, disputei as eleições majoritárias em Espírito Santo do Turvo, e com ele fui duas vezes ao Palácio do Governo.

Para Onofre, não tinha fila nem agendamento. Ia conversando com todos e assim chegava ao governador do Estado. Aliás, a história de distribuir pinga aos assessores era verdadeira.

Não ganhei a eleição, mas graças ao prestígio político de Onofre, consegui trazer para Espírito Santo, uma ambulância zero quilômetro. Totalmente mérito dele, que nesta época não era prefeito e apenas amigo do governador. Quem, no Palácio dos Bandeirantes, não conhecia o Caboclinho?

Era um tipo de político de atitudes próprias, que desapareceu do cenário político local. Muito justa a homenagem das autoridades e do povo local que aplaudiu, dar o nome de Onofre Rosa de Oliveira ao conjunto habitacional ao lado do “Parque das Nações”. Por essas e outras, este artigo serve para homenagear Onofre Rosa de Oliveira o Caboclinho santa-cruzense.

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Cirurgia bariátrica

Em relação à reportagem “Espera angustiada”, publicada na edição de segunda-feira, 5 de junho, a Secretaria de Estado da Saúde esclarece que a realização de cirurgia bariátrica nos pacientes Márcio José de Freitas e Leonardo Azevedo Soares depende de uma série de etapas, que incluem a mudança de comportamento e a redução de pelo menos 10% do peso inicial para estarem aptos à cirurgia. Essas mudanças são fundamentais para adequação do quadro clínico que garanta a segurança dos pacientes em futuro procedimento. Portanto, diferentemente do que disse a reportagem, não se trata de burocracia. Atualmente, o Sr. Leonardo faz acompanhamento por endocrinologista e nutricionista no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Ourinhos e o Sr. Márcio tem consulta com endocrinologista agendada para a próxima segunda-feira, 12 de junho, no Ambulatório Mário Covas de Marília. Ambos estão sendo acompanhados por equipe multiprofissional, com nutricionista, enfermeira, psicólogo, médico e educador físico, por meio do programa “Saúde da Família” de Santa Aureliana.

— Donizete Vieira, assessor de imprensa da Secretaria da Saúde do Estado (São Paulo-SP)

Nota da redação — Diferentemente do que alega o assessor, a burocracia tem atrapalhado — e muito — os pacientes que aguardam na fila. Márcio Freitas, por exemplo, já teve três vezes a cirurgia desmarcada na véspera, sob alegação de “reestruturação” do agendamento. Ele, inclusive, foi orientado pelo hospital a comprar acessórios para os pós-operatório. No entanto, não deixa de ser animador notar que o Estado começa a se preocupar com a saúde destes pacientes, muitos com risco de morte.

Atlas da violência

Atlas, ou Atlante, na mitologia grega, era casado com Pleione, com a qual teve sete filhas conhecidas como Plêiades (as conhecidas estrelas do céu). Alguns linguistas explicam que essa palavra deriva do verbo grego “tlanai” que significa endurecer ou suportar. Como ele foi um titãs rebeldes, Zeus, diferentemente do que fez aos demais titãs, condenou-o a sustentar o mundo para sempre. Eis porque toda coleção de mapas é chamada de Atlas. E o primeiro atlas foi feito por Ptolomeu.

Não deixa de ser uma curiosidade que o Estudo realizado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública seja chamado de Atlas da Violência 2017 pois os catastróficos números de homicídios no Brasil, que escandaliza qualquer cidadão civilizado do planeta, não causa nada nos corações endurecidos dos brasileiros.

O Atlas-2017 analisou dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, referentes ao intervalo de 2005 a 2015, e utilizou também informações dos registros policiais.

O Brasil registrou, em 2015, 59.080 homicídios, ou seja, uma taxa de 28,9 mortes para cada 100 mil habitantes. Os números mostram um crescimento em relação a 2005, quando ocorreram 48.136 homicídios. De 2012 a 2015, a taxa de homicídios se mantém estável (29,4, 28,6, 29,8 e 28,9), mas com tendência de subir.

O estudo analisa as taxas de homicídio no país, Unidades da Federação e municípios com mais de 100 mil habitantes. Apenas 2% dos municípios brasileiros (111) responderam, em 2015, por metade dos casos de homicídio no país, e 10% dos municípios (557) concentraram 76,5% do total de mortes. Ou seja, uma ação concentrada em cem municípios pode causar uma queda abrupta.

Os estados que apresentaram crescimento superior a 100% nas taxas de homicídio no período analisado estão localizados nas regiões Norte e Nordeste. O destaque é o Rio Grande do Norte, com um crescimento de 232%. Em 2005, a taxa de homicídios no estado era de 13,5, em 2015, saltou para 44,9. Em seguida estão Sergipe (134,7%) e Maranhão (130,5%). Pernambuco e Espírito Santo, por sua vez, reduziram a taxa de homicídios em 20% e 21,5%, respectivamente.

Houve um aumento no número de Unidades da Federação que diminuíram a taxa de homicídios depois de 2010. Especificamente nesse período, as maiores quedas ocorreram no Espírito Santo (27,6%), Paraná (23,4%) e Alagoas (21,8%). No sentido contrário, houve crescimento intenso das taxas entre 2010 e 2015 nos estados de Sergipe (77,7%), Rio Grande do Norte (75,5%), Piauí (54,0%) e Maranhão (52,8%). Observa-se ainda uma difusão dos homicídios para municípios do interior do país.

As reduções mais significativas ficaram em estados do Sudeste: em São Paulo, a taxa caiu 44,3% (de 21,9 para 12,2), e, no Rio de Janeiro, 36,4% (de 48,2 para 30,6). Está aí um caminho a seguir pelas autoridades, o que São Paulo está fazendo? Basta replicar para as cidades mais violentas. O governo federal deveria montar um gabinete de crise envolvendo governadores, prefeitos e parlamentares para tratar a violência e coordenar programas de combate e prevenção.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Transformação

Um dos anseios mais perseguidos pelo gênero humano é seu desejo de transformação. Transformação não somente da matéria, dos recursos que a natureza lhe dá, dos bens de consumo — a arte, o trabalho —, dos sabores que o alimentam — os prazeres da culinária —, das invenções que lhe facilitam a vida, como também as transformações que se processam em seu estado de espírito, personalidade e qualquer sentimento, desde o ódio até sua capacidade de amar. Tudo o que nossas mãos e nossas mentes tocam ou visualizam, submetem-se à nossa capacidade de transformação. Mas como transformar água em vinho, vinho em sangue, pão em carne? Isso só Jesus foi capaz.

Mais que simples transformação, esse milagre ganhou uma dimensão maior, uma denominação única, diferencial acima dum simples milagre: transubstanciação. Só a este milagre se encaixa tão estranho substantivo. Ou seja: fez do vinho e do pão seu próprio corpo, sua pessoa viva, visível pela fé, invisível aos olhos. Transformou-se por inteiro, corpo e alma, matéria e espírito. Deu-se como alimento, o maior, o mais substancial, completo, essencial à vida plena, à saúde humana. “Coragem, sou eu!”. “Eu sou Aquele que é”. “Isto sou eu, meu corpo, meu sangue”. “Eu sou o pão vivo que desceu do céu”. “Vinde a mim, vós todos que estais aflitos…” “Eu sou a verdadeira videira…”. “Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, terá a vida eterna”. Em síntese, ao se dar como alimento, Jesus complementa sua missão terrena, se dá por inteiro, corpo e alma. O mistério da presença Eucarística é o que define o Amor pleno, sem limites, sem as amarras da finitude humana. Ele permanece entre nós, em nós, através dessa nova aliança divina. “Eu lhes digo: de hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que, com vocês, beberei o vinho novo no reino do meu Pai” (Mt 26, 29). Enquanto isso, fartemos nossas almas e brindemos nossas vidas com o cálice da redenção e o pão da vida que só a mesa eucarística pode nos oferecer.

A presença eucarística de Jesus é o grande mistério da fé católica. É seu centro, sua razão de ser. Tanto que a Santa Missa não pode nunca ser considerada uma reunião apenas, um culto puro e simples, mas sim a repetição daquela misteriosa ceia pascal, transformada por Jesus em celebração de sua memória. Tanto que (aqui repito a fala de um sacerdote amigo) missa sem comunhão “é banho sem sabão”. Não resolve, não purifica, não refrigera a alma, não dessedenta o coração… Mesmo assim, é preciso respeito às regras. Comunhão não é um simples ritual, gesto mecânico, impensado, irrefletido, de alguém que toma a hóstia, bebe o vinho, mas não está em comunhão com Deus. Incorre num erro maior. Profana o que lhe parece sagrado.

É preciso melhor discernir e tomar para si a afirmativa de Zaqueu ao descer de seu pedestal (a árvore que lhe dava a visão de tudo, menos de sua indignidade). “Senhor eu não sou digno que entreis em minha casa”. Assim pensando, todos deixaríamos de participar dessa mesa. Mas um mínimo de carência humana nos coloca na fila do banquete. O que mais nos purifica é a “comunhão”. De espírito, de concordância, de abnegação, de renúncia, de desejo… Sim, até por uma situação contraditória. Mas no coração misericordioso do Pai há espaço também para os últimos, aqueles que se reconhecem indignos. A esses a comunhão do desejo os torna dignos de participação, reserva a mais pura das comunhões. Na mesa de Cristo cabem todos. Até eu. Até você!

— Wagner Pedro Menezes (São Paulo-SP)

‘Vingança maligna’

O ainda presidente Temer, graças ao TSE, agora pratica a vingança maligna contra a J&F, depois de receber o seu “presidente Joesley” com o gravador nos porões do Palácio Jaburu. Agora ele autoriza a Petrobras a cortar o fornecimento do gás natural para a Termoeletrica Ambar Energia, que abastece as empresas da JBS, que podem parar suas produções. Neste caso, milhares de funcionários pode ser demitidos, aumentando a estatística dos 14,5 milhões de desempregados que temos hoje no País. Tal atitude não melhora em nada a já precária situação do Brasil.

Uma vergonha, senhor presidente! Justo o senhor que disse na sua posse que, no seu governo, não haveria corrupção. Pois agora ela chegou até o senhor, pelas malas e malas…

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

Foto do Leitor

Antiga Delegacia de Polícia

— Fotos do acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro mostram o imponente — ao menos para a época — prédio da Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Rio Pardo, construído no terreno do antigo cemitério da cidade e inaugurado em 1952. Na foto à esquerda, nota-se que, quando ficou pronta a delegacia, o Fórum ainda estava sendo concluído. A imagem à direita mostra os praças da chamada “Força Pública”, uma vez que não havia ainda a Polícia Militar — criada pela ditadura militar em 1969. Aparece, também, o edifício do Foruym já pronto. A Delegacia de Polícia funcionava na avenida Silva Jardim, que mais tarde virou Cyro de Mello Camarinha. Hoje, existe no prédio o plantão da Polícia Civil.