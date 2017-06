Coluna de Geraldo Machado – Edição de 11/06/2017

O bigode do Bastião Grande

Geraldo Machado

“De lo sublime a lo ridículo

no hay mas que un paso”.

Escrever é preciso. Eu escrevo sem precisar, procurando ser preciso, confiando na minha memória borrada já pelos anos que procuro disfarçar. Não por vaidade, que é vã, mas por perseverança e renitência. Alguém tem que contar, de Homero a Malba Tahan. Foi uma pena, mais que pena, o Mário Palmério nos deixar tão cedo, nos deixando tão sós. Ele sabia contar. Eu faço de conta, não conto. Vamos lá, venham comigo que eu vou contar. Irapé, antiga Sant’Ana da Cachoeira, nasceu da doação de um Bezerra à santa da sua devoção, de 10 alqueires de terras às margens do ribeirão da Cachoeira. Ali, há 112 anos, nasceu uma vila. Não vou me ater à história dessa vila por falta de espaço, afinal, vim para falar do bigode do Bastião Grande, um dos últimos “históricos” dignos de registro. Irapé, não era fim de linha, mas boca do sertão. Vieram para cá, abrir fazendas e casas de comércio, homens sérios e arrojados. De par, como nas cidades do Velho Oeste americano, veio também o fugitivo da lei se esconder da polícia. Com facilidade atravessava para o estado do Paraná, para a cidade de Ribeirão Claro, fora do alcance da ordem. Na vila emergente, ele bebia, insultava, brigava e matava. Quantas histórias dessa época ouvi dos mais velhos! Até o célebre Tenente Galinha, da famigerada Captura, esteve em Irapé à caça de bandidos. Uma parte dos habitantes — a melhor — que veio para trabalhar e ganhar dinheiro, freqüentava a igreja do padre David. A outra parte — a escória — frequentava as casas de tolerância, onde deixaram nome e história (por que não?), mulheres que não tinham nomes sofisticados dos “saloons” de Dallas ou Tombstone, na terra do farwest. No Irapé havia a “pensão”da Sinhana Mandioca, da Sá Ursa, da Maria Paineira e outras “damas “ que deixaram nome e registro na história que deveria ser contada pelo Jorge Amado. Só não havia aquela advertência dos “saloons” de Kansas City: “É proibido atirar no pianista”. No “fuzo” da Sinhana Mandioca, havia um sanfoneiro que tocava a noite inteira com a garrucha de chumbo na cintura. Um dia vou contar a história dos “valentes” que eram respeitados pela fama que adquiriam brigando e batendo. Entre eles, o Fogaça, o Diamantino, o Mestre José (“Mestre” de capoeira).

O Bastião Grande era um mulato forte. Usava um bigode como o do Salvador Dali. Não brigava mas era muito respeitado. Um dia, fazia a barba num salão e cochilou na cadeira do barbeiro. Este era novo na vila e, sem perguntar nada ao freguês que não conhecia, no aparar o bigode, cortou uma das pontas. O mulato, num instante, pulou da cadeira e de arma na mão queria matar o incauto barbeiro, que se apavorou, pediu desculpas. Mas, o quê fazer então? Bastião Grande, que tinha toda a sua “honra” no bigode — ao contrário do que faria o leitor — não mandou aparar a outra ponta. Esperou meses a parte cortada crescer e igualar. Quem na vila ousaria a rir ou comentar o episódio? E o medo, o respeito que impunha o Bastião Grande?

Mário César, muito amigo de meu pai, veio de Botucatu para administrar a fazenda “Paiolão”, em Ribeirão Claro. Morou lá muitos anos. Seus filhos foram meus colegas de escola em Botucatu.

Naquele tempo, as colheitas de café eram alternadas. Uma colheita grande era sucedida por uma colheita pequena. Sabe o leitor que a colheita de café é anual. Para o colhedor, do maior interesse, é a grande, já que colhe por saco, de empreita. O colono tinha direito de plantar nas entrelinhas das lavouras novas, em formação e, mesmo, em terreno à parte, terra “solteira”, como se diz na roça.

O Mário César ajustou um colono de família de muitas enxadas. Foi numa colheita de muito café. O colono teve uma colheita boa de milho, feijão e arroz. Completou a sua renda com um bom pagamento geral, no começo de novembro, quando recebeu o dinheiro pelo café colhido e ensacado. Combinou um contrato escrito para o novo ano. Fez novas plantas e, como choveu muito, colheu muito cereal e vendeu. Fez a arruação do café e foi ao escritório avisar a administração que ia mudar. Já tinha em vista uma fazenda que esperava uma colheita melhor e ele, sem contar nada ao administrador, viu um bom negócio na mudança. O Mário César, muito enérgico, não concordou com o rompimento do contrato escrito e assumido pelo empregado. Mas vendo a decisão irrevogável do colono e, não querendo brigar, tentou persuadi-lo com argumentos e muito jeito. Chegou a um ponto em que o empregado disse de maneira definitiva: “Seu Mário, eu sei que a minha família, que toca 10 mil pés de café, vai fazer falta na colheita. Mas eu não tenho nada a perder e vou, mesmo, mandar vir buscar minha mudança”. O Mário César vivo e experiente, achou uma saída magistral. O colono tinha um basto bigode que lhe cobria a boca. O Mário viu ali o ponto fraco do empregado: —“Pedro Inácio, você disse que não tem o que perder. E esse bigode não vale nada?” O colono ouvindo esse apelo, tremeu nas bases. Deu uma volta pelo escritório, foi duas vezes até a porta, voltou até o administrador e disse: — “Seu Mário, vamos ver se a gente se entende. Vou falar com os moços e volto a conversar com o senhor, amanhã”. Não mudou da fazenda “Paiolão”, o Pedro Inácio. Fez a colheita pequena e ficou para a grande.

Vê o leitor o valor do fio de barba, do bigode. A honra do Bastião Grande, mesmo aparada na metade, não foi maculada. O Pedro Inácio, não rompeu o contrato assinado para não desonrar o bigode honorífico.

Hoje, nestes tempos, a barba honrosa, o bigode majestoso foram substituídos pela “cara de pau”.