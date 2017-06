Coluna de João Zanata Neto – Edição de 11/06/2017

Mudanças

João Zanata Neto *

Eu espero que um dia tudo isto acabe. Mas, isto tudo, todo este drama político que a sociedade brasileira experimenta, está aí pedindo, suplicando mudanças. Estes escândalos, as propinas, as corrupções irão servir, sem dúvida, para uma nova formatação de toda a sistemática eleitoral. A candidatura deve sofrer restrições que garantam uma escolha sem receios.

O processo eleitoral deve sofrer alterações substanciais para não dizer radicais. Uma atividade preventiva para selecionar candidatos que faça uma análise completa da vida pregressa se faz necessária para habilitar candidatos idôneos. Os critérios de habilitação para o pleito eleitoral deve ser rígido ao ponto de excluir até aqueles com demandas pendentes.

No mundo pós-moderno, as ideologias partidárias são vazias de conteúdo e não passam de um rótulo do passado e que por ele já não se militam em busca dos ideais anteriormente consagrados. Não há mais partidos desta ou daquela facção social. Isto significa que os representantes habilitados para uma cadeira nas casas legislativas devem ser diplomados com a abstração das legendas. Uma vez lá, suas decisões devem estar pautadas exclusivamente em prol do povo.

Para se atingir esta excelência representativa, o pleito eleitoral dos habilitados deve ser totalmente gratuito pelas mídias, vedando-se qualquer forma de patrocínio, inclusive a utilização de recursos próprios. As únicas formas admitidas devem ser pelos canais de televisão, rádios e internet em que sejam garantidos tempos e recursos iguais a todos os candidatos. Não haverá mais prestação de contas dos partidos e de candidatos.

Não haverá representantes do Estados ou do governo. As casas legislativas devem ser reduzidas a um único congresso, representando apenas o povo brasileiro. O veto presidencial é desnecessário e inócuo de eficácia. Haverá apenas um suplente reserva para cada diplomado e tal suplente deve ser habilitado e votado para tanto.

O presidente eleito deve ser substituído em caso de cassação pelo segundo mais votado, prestigiando-se a vontade popular, vedando-se eleições indiretas pelo Senado como preceitua a Constituição Federal de 1988. Os vice-presidentes devem ser votados em separado, sem vínculo com os candidatos à presidência, e estão sujeitos às mesmas restrições da habilitação. Os candidatos habilitados e eleitos estarão proibidos de ocuparem cargos estranhos à representação em qualquer esfera governamentail. Tais candidatos habilitados e eleitos não terão sigilos bancários. As suas declarações de renda serão obrigatoriamente incluídas na malha fina da Receita Federal. As empresas que firmarem contratos com os entes governamentais também estarão sujeitas às mesmas regras anteriores, enquanto perdurarem tais acordos. As informações sigilosas ficarão sob a guarda e responsabilidade dos respectivos Tribunais de Contas que se obrigam a dar conhecimento de toda e qualquer atividade estranha aos órgãos competentes para as devidas investigações, independente de autorização legislativa e qualquer imunidade parlamentar. Os Tribunais de Contas devem ser o repositório obrigatório de todos os dados coletados pela Receita Federal. Esta, por sua vez, deve receber do sistema bancário todos os dados sigilosos num cruzamento amplo e irrestrito.

Tais sugestões podem não agradar a todos, mas na atual conjuntura, estas e outras ideias devem compor um debate nacional para uma nova ordem governamental, onde o combate à corrupção deve ser constante e preventivo.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.