Coluna “Dicas” – Edição de 11/06/2017

‘Autorização’

Na conversa que manteve no gabinete com os comandantes do Corpo de Bombeiros, Otacílio Assis (PSB) chegou a sugerir uma estranha ideia: que a corporação faça o Estado processar a prefeitura para conseguir sacar o dinheiro depositado numa conta especial que arrecadava a extinta Taxa de Incêndio — quase R$ 600 mil. É que, segundo ele, nestas condições a liberação será via judicial e o prefeito não poderá ser responsabilizado futuramente. O dinheiro arrecadado com a taxa que o STF considerou inconstitucional deve permanecer na conta para possíveis devoluções aos contribuintes.

Esquentou

Sempre pacato, o vereador Luciano Severo (PRB) trocou farpas com o ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) nas redes sociais. O tucano, derrotado nas eleições do ano passado, usou seu conhecido “cavalheirismo” para atacar Severo, com unhas e dentes. O mais votado nas últimas eleições resolveu deixar a discussão. Depois, admitiu a um colega de Câmara que “não vale a pena”…

Coincidência

Na semana em que o policial que matou o jovem santacruzense Brian Bueno, há um ano, foi pronunciado pela Justiça e vai enfrentar um júri popular, o (excelente) programa de Pedro Bial na Globo entrevistou Clarice Herzog, a viúva do jornalista Vladimir Horzog, assassinado nos porões da ditadura militar. Acompanhada do filho Ivo, Clarice disse que a violência da Polícia Militar no interior, onde inocentes são assassinados e chacinas estão virando rotina, é herança da ditadura militar.

Racha?

Na última sessão da Câmara, alguns projetos da administração, embora aprovados, chegaram a acusar cinco votos contrários. Muitos interpretaram o fato como um sinal de que Otacílio pode ter problemas futuros no Legislativo. Para outros, é apenas a democracia sadia de uma Câmara que se renovou e passou a se interessar mais pelos projetos em votação.

Transparência

A “delação pública” de Sueli Feitosa ainda incomoda os vereadores. Na semana passada, dois requerimentos pediram informações sobre empresas que foram citadas por Sueli como alvo de irregularidades. Uma delas é a Micromap; a outra, a empresa de internet Charles Scatamburlo que, de acordo com a ex-tesoureira da prefeitura, teria sido ameaçada pelo funcionário Alex Nogueira para pagar propina. O funcionário já foi demitido.

Buraco perigoso

A Sabesp continua abrindo buracos pelas ruas e demorando para consertá-los. Anteontem, o buraco provocado por uma ligação domiciliar de água incomodou moradores da avenida Joaquim Manoel de Andrade. Um deles colocou uma planta no local…

“Coisas de Política”

Dúvida

Essa história foi contada e quem contou jura ter sido um fato real. Um vereador precisou ir até Palmital para avistar-se com um político de lá. Por falta de um veículo próprio, precisou ir de ônibus. Assim, viajou até uma cidade próxima e, na rodoviária de lá, pegava outro ônibus para chegar ao destino. Na insegurança de estar no trajeto certo, logo que entrou no coletivo, foi perguntar ao motorista:

— Este ônibus vai para Palmital?

Ouviu a resposta afirmativa e voltou para seu lugar. Passados alguns minutos, foi de novo ao motorista, com a mesma pergunta, recebendo a mesma resposta. Após ter perguntado umas dez vezes, voltou ao motorista:

— Este ônibus vai mesmo para Palmital?

O motorista, já não aguentando mais, respondeu:

— Vai… Vai para os quintos dos infernos!!!

O passageiro, então, replicou:

— Bem, mas antes de chegar lá ele passa por Palmital?

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)