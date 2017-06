Justiça considerou que Mira não sabia da irregularidade

Jornal publicou alerta na época, mas

depois Mira disse que não sabia de nada

Sérgio Fleury Moraes

Da Equipe de Colaboradores

A surpreendente reviravolta no julgamento de Adilson Mira e Luiz Carlos Dalcin no Tribunal de Justiça de São Paulo pode estar encerrando um caso polêmico criado à margem do “escândalo do ITBI”, onde, em 2005, o ex-prefeito foi acusado de ter recebido propina de um empresário para conceder incentivos fiscais. Na época prefeito, Mira contratou Dalcin como assessor com ordens expressas para que acompanhase a CPI da Câmara que apurava o caso. Entretanto, o advogado também tinha cargos públicos em Avaré, Itatinga e Paranapanema.

Os dois foram denunciados pelo Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo, mas Mira só foi absolvido porque disse que não sabia que Dalcin tinha cargos em outros municípios. O juiz Antônio José Magdalena aceitou o argumento de Mira e condenou apenas Dalcin. O processo seguiu, então, para o Tribunal de Justiça, onde Mira aparentemente foi condenado pelo acórdão do julgamento, mas depois inocentado pela retificação determinada pelo desembargador Danilo Panizza.

Apesar da decisão, fica difícil imaginar que Adilson Mira efetivamente não sabia dos cargos ocupados pelo advogado Luiz Carlos Dalcin em outros municípios. Afinal, na semana seguinte da contratação do advogado pela prefeitura de Santa Cruz, o DEBATE publicou reportagem de página inteira denunciando a irregularidade. O texto, de outubro de 2005, alerta que Dalcin era assessor de prefeituras e Câmaras em Avaré, Itatinga e Paranapanema. O jornal publicou até uma fotografia do advogado assessorando vereadores durante sessão legislativa em Paranapanema.

Na época, Adilson Mira usava advogados da prefeitura para processar, praticamente todas as semanas, o DEBATE. Assim, estava claro que o então prefeito fazia uma leitura minuciosa de todas as edições semanais do jornal.

Na semana seguinte à publicação, Mira demitiu Luiz Carlos Dalcin do cargo de assessor de Tecnologia da Informação. Tudo indicava que, alertado pela reportagem, ele não queria correr riscos. Entretanto, era apenas uma mudança de cargo, pois Dalcin fora transferido para o setor de Captação de Recursos, onde sequer atuou.

Mira, inclusive, foi a emissoras de rádio e, em entrevistas, disse que a primeira nomeação de Dalcin teria sido “um equívoco”, uma vez que o cargo possui o requisito de experiência específica em informática. No novo cargo, Dalcin continuou infringindo a Constituição Federal, situação que, um ano depois, Adilson Mira disse ter completo desconhecimento.

TJ admite “erro material”

e absolve ex-prefeito Mira

O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) conseguiu reverter o que era considerada uma condenação no Tribunal de Justiça de São Paulo na última segunda-feira, 5. Condenado por improbidade administrativa no caso da contratação irregular do advogado Luiz Carlos Dalcin em 2005, conforme entendia-se no texto do acórdão do TJ, Mira teve outra decisão através do recurso chamado “embargos de declaração”. O relator do processo, desembargador Danilo Panizza, admitiu que houve “erro material” no acórdão (sentença), que acontece quando há ausência de palavras ou erros de digitação no texto. O desembargador determinou a correção do acórdão e, portanto, inocentou Mira.

O caso aconteceu em fevereiro, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) julgou recurso do Ministério Público contra decisão de primeira instância que condenou apenas Luiz Carlos Dalcin e inocentou Adilson Mira. De acordo com sentença do juiz Antônio José Magdalena, não havia provas de que Mira sabia que o advogado acumulava cargos em outros municípios, o que é ilegal.

O acórdão do julgamento realizado em fevereiro, de acordo com entendimento do texto, dizia que o recurso do MP foi provido com a condenação dos dois réus. O Ministério Público, por sinal, chegou a publicar em sua página na internet uma notícia dizendo que o julgamento havia tirado os direitos políticos do ex-prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. A mesma interpretação teve toda a imprensa.

A Assembleia Legislativa de São Paulo chegou a abrir um procedimento para analisar o caso do ex-prefeito de Santa Cruz, uma vez que a condenação em segunda instância por improbidade administrativa acarreta a inclusão do réu na relação de “ficha suja” e impede, entre outras, a investidura em cargo público. Adilson Mira é assessor do deputado Marcos Zerbini (PSDB) desde o início do ano, recebendo salários em torno de R$ 10 mil. De acordo com despacho do corregedor da Assembleia Legislativa, deputado Chico Sardelli, como ainda não havia trânsito em julgado os autos deveriam ser arquivados.

Mudança

Ao julgar os embargos apresentados pelos dois réus e pelo Ministério Público, na última segunda-feira, 5, o desembargador Danilo Panizza, relator do processo, reconheceu que o acórdão contém “erro material” que prejudicou Mira quando “consignou a condenação do mesmo”. Ele escreveu na nova sentença que a condenação ocorreu apenas em relação ao primeiro corréu (Dalcin). A decisão também determina a retificação na redação final do julgamento, acrescentando o nome de Luiz Carlos Dalcin como único condenado.

Aliás, o único embargo que não teve provimento foi o apresentado pelo advogado de Avaré. Luiz Carlos Dalcin, que costuma ter cargos em vários municípios, deverá ser afastado de todos, já que a condenação foi mantida em segunda instância.

O embargo do Ministério Público também foi recepcionado pelo desembargador, mas somente para destacar que houve condenação de Luiz Carlos Dalcin, acrescentando-se, de acordo com a decisão do acórdão, o nome do advogado na ementa do julgamento como o único condenado.

O Ministério Público ainda pode recorrer da decisão que absolveu o ex-prefeito Adilson Mira. No entanto, o próprio desembargador do Tribunal de Justiça deixa claro, no acórdão final, que tal providência será difícil, ao afirmar que a finalidade de prequestionamento está prejudicada em consequência da não tipificação dos requisitos da legislação.