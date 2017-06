Moradores protestam contra a invasão de terras no Nagib

Há mais de um ano, moradores concordaram

em deixar lotes mediante pagamento de R$ 500,00

A repetição de uma invasão de terras no bairro Nagib Queiroz, por dirigentes de uma imobiliária, revoltou os poucos posseiros que ainda permanecem no local. Há mais um ano, máquinas de grande porte já haviam invadido o local, destruindo plantações e barracões. Na época, algumas famílias concordaram em deixar área mediante o pagamento de R$ 500,00.

Na época, nem todos concordaram em sair. Um deles é Paulo dos Santos, que garante ter a posse de parte do terreno há praticamente 20 anos. “Eu tenho direito ao usucapião. Eles não podem invadir e destruir tudo”, protestou. Paulo tem plantações no terreno.

Ele disse que, a exemplo da primeira ocasião, as máquinas chegaram sem aviso e invadiram o imóvel, destruindo ao menos uma pequena moradia de tábua e arrancando pequenas plantações. “Isto é sobra de terras e moravam muitas famílias. Ninguém é dono, mas a posse é de quem continuou no terreno”, explicou.

Segundo Paulo, as máquinas destruíram milho, mais de uma centena de pés de banana, mandioca, abóbora e hortaliças.

“Eles não tinham mandato. Não são os donos da área e vão responder na Justiça”, disse.

Segundo informações, o litígio acontece há anos e a imobiliária tem planos de construir um empreendimento no local, que fica às margens da avenida Rosa Nantes, no bairro Nagib Queiroz.