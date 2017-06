Tradição católica, “Corpus Christi” enfeita ruas da cidade

A celebração católica do “Corpus Christi” levou milhares de pessoas às tradicionais procissões de paróquias em Santa Cruz do Rio Pardo na tarde do feriado de quinta-feira, 15. Em vários cantos da cidade, as ruas foram ornamentadas com tapetes coloridos, por onde os fiéis caminham depois das missas celebradas em várias igrejas. Em pelo menos uma rua os enfeites usados foram alimentos não perecíveis, que são recolhidos pela Pastoral que ajuda famílias carentes.

Houve procissões que partiram das igrejas Matriz de São Sebastião (rumo ao Santuário Nossa Senhora de Fátima), Santo Antônio, São Benedito e Nossa Senhora Aparecida.

O “Corpus Christi” é uma comemoração da Igreja Católica que tem como objetivo celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo.

Veja algumas fotos (matéria completa na edição de domingo do DEBATE):

Procissão que saiu da Igreja de São Benedito