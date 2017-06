Acidente fere homem na SP-225

Carro se desgovernou após estouro de um pneu

e capotou várias vezes no trevo de Espírito Santo

Um trabalhador ficou bastante ferido após um grave acidente na manhã da segunda-feira, 12, na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó (SP-225), no município de Espírito Santo do Turvo. O viajante, cujo nome não foi fornecido, seguia com uma Fiat Fiorino pela SP-225, no sentido Ipaussu-Bauru, quando o pneu traseiro do utilitário estourou.

O motorista perdeu imediatamente o controle do veículo. Desgovernado, o carro invadiu a faixa contrária e, já próximo da entrada de Espírito Santo do Turvo, acabou capotando por diversas vezes.

Com ferimentos generalizados o homem recebeu os primeiros socorros de uma equipe da secretaria de Saúde de Espírito Santo. Em seguida, ficou sob os cuidados dos socorristas da Cart — concessionária Auto Raposo Tavares —, que o encaminharam para o hospital de Santa Cruz do Rio Pardo. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária.