Artista santa-cruzense vai expor duas telas em bienal

Fátima Camargo, a agricultora que virou artista plástica,

teve suas obras classificadas para exposição internacional

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A artista plástica Fátima Camargo, de Santa Cruz do Rio Pardo, vai expor duas de suas telas na bienal de Arte Naïf que será realizada a partir do final de setembro e vai até novembro. A “1ª Bienal Internacional de Arte Naïf Totem Cor-Ação 2017” terá como palco as dependências do Museu Municipal da cidade de Socorro (SP).

Fátima Camargo se inscreveu em fevereiro. Cada artista podia apresentar duas obras, mas a maioria dos classificados teve apenas um quadro inscrito. “Fiquei feliz ao ver minhas duas obras classificadas”, contou Fátima. A bienal é coordenada por Rosângela Politano e Marinilda Boulay. O comitê que escolheu as pinturas é composto por Oscar D’Ambrosio, Antônio do Nascimento, Augusto Luitgards e Jacques Ardies.

A santa-cruzense aproveitou o tema livre para pintar sobre a água. “Era um tema que eu queria muito pintar. Quero deixar uma mensagem nestas obras, pois água é vida, água é tudo e sem água não há nada. Pensei neste tema para as próximas gerações”, disse a artista. Segundo ela, mesmo se as obras não fossem classificadas, “teria valido a pena pintar”.

Aliás, a escolha do assunto fez com que os dois quadros fossem ligados entre si. Um deles chama-se “Recuperando a Nascente” e o outro, “Nascente Recuperada”. Fátima pintou as duas telas ao mesmo tempo. “Uma é continuação da outra, uma mensagem através da comunicação visual”, explicou.

A arte naïf, expressão que foi usada pela primeira vez na virada do século XIX, geralmente se refere a autodidatas que não se encaixam nas correntes artísticas tradicionais e, nem por isso, deixam de serem admirados por verdadeiros gênios da pintura. Isto aconteceu, por exemplo, com o francês Henri Rousseau, que era muito elogiado por Pablo Picasso, Matisse e Paul Gauguin, entre outros.

A arte naïf, enfim, é produzida por artistas sem preparação acadêmica específica e sem qualquer obrigação com as técnicas convencionais. Isto não significa, porém, que não estudem e procurem se aperfeiçoar de forma autodidata.

Fátima Camargo costuma dizer que a pintura é uma comunicação visual muito forte exercida desde os primórdios da humanidade, como nos desenhos deixados pelo homem nas pedras.

Despertar

A arte apareceu na vida de Fátima Camargo através de um drama. Agricultora no bairro rural da Graminha, em Santa Cruz do Rio Pardo, ela sofreu uma forte depressão na década passada, quando não conseguia sequer trabalhar.

Os remédios não aliviavam a tristeza e Fátima passou por vários médicos, sem entender a doença. Até que, um dia, pediu a Deus que Ele lhe devolvesse o prazer pela vida. Alguns dias depois, um sopro de vida a curou, quando Fátima Camargo passou a se dedicar às artes.

A inspiração começou através dos sonhos e a artista não parou mais. Ela possui dezenas de obras espalhadas pelo País e já participou de várias mostras, inclusive internacionais. A última foi em setembro do ano passado, quando a arte da santa-cruzense esteve exposta no Museu Internacional D’Art Naïf de Quebec, no Canadá.

Há outra vertente artística de Fátima Camargo que ainda é quase desconhecida do público. Poetiza, já escreveu mais de 400 poemas, embora ainda sem registrar os direitos intelectuais. Quem sabe, um dia a santa-cruzense publique parte desta nova manifestação artística que floresceu.