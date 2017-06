Jovem morre após sofrer queda em rua de S. Cruz

Um jovem de 18 anos morreu na tarde de quarta-feira, 14, após sofrer uma queda na rua Antonio Bernardino Pereira de Lima, na vila Maristela, perto de uma creche municipal. Ederson Aparecido Alves foi socorrido logo após o meio-dia, mas morreu antes do final da tarde na UTI da Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo.

O acidente comoveu a cidade. Segundo a família, Ederson estava a caminho da escola, quando sujou o tênis e resolveu voltar para casa para trocar o calçado. Com deficiência visual parcial, ele teria tropeçado e batido numa placa de sinalização enquanto corria.

O jovem caiu e provavelmente bateu novamente com a cabeça no chão. Ederson ficou desacordado e populares perceberam que a situação era grave. O Corpo de Bombeiros e o Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — foram chamados e constataram que o jovem não estava mais respirando.

Depois de vários minutos de atendimento, os paramédicos conseguiram reanimar Ederson por duas vezes. Na segunda, ele foi levado às pressas para a Santa Casa de Misericórdia. Exames preliminares indicavam que o caso era de traumatismo craniano grave.

O estudante, então, foi transferido para a UTI do hospital, mas morreu por volta das 16h30. Em clima de consternação pelo acidente inusitado, Ederson foi sepultado no cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo na quinta-feira, 15.