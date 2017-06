Numa semana, morreram dois ex-prefeitos de Ipaussu

Felipe Macários morreu no domingo, enquanto

Ipaussu viveu dias de luto na semana passada, com a morte de dois ex-prefeitos. No domingo, Felipe Macários, que governou a cidade nos anos 1970, não conseguiu se recuperar de um AVC e morreu em sua residência. Já Antônio Alonso Sobrinho, que foi prefeito durante seis anos na década de 1980, morreu na quinta-feira, 15.

Felipe Macários era considerado um dos últimos políticos da “velha guarda” de Ipaussu. Contador e agricultor, tinha um estilo empreendedor antes mesmo de se tornar prefeito. Nos anos 1960, quando a televisão chegou à cidade, graças aos esforços do ex-deputado Sylvestre Ferraz Egreja, de quem era amigo, Felipe era o responsável pelo agenciamento de publicidade. É que Ipaussu tinha uma repetidora, nos moldes da TV Tem de Bauru. As imagens eram repetidas, inclusive, para Santa Cruz do Rio Pardo.

Enquanto Sylvestre era deputado, seu filho Carlos Alberto Egreja, o “Lalo”, era o prefeito de Ipaussu no início da década de 1970. Fez um governo realizador, mesmo tendo se ausentado um longo período para tratamento de saúde no exterior — ele sofria de deficiência nos rins. Quando chegou 1972, na sucessão de Egreja, numa época em que não havia reeleição, o grupo político decidiu que o então prefeito deveria escolher o candidato nas eleições.

“Lalo” não chegou a surpreender ao indicar Felipe Macários, seu amigo particular. Nas urnas, Felipe venceu com certa facilidade o candidato Genésio Cavezale. Naquela eleição, embora com dois grupos políticos adversários, Ipaussu teve apenas um partido, a Arena. O artifício era possível com o uso da sublegenda, casuísmo da ditadura militar para acomodar diferentes grupos políticos.

O ex-vereador Roberto Guidio Tiririca Peres ainda se lembra daquela eleição. “Foi quando conquistei meu primeiro mandato como vereador”, disse o experiente político, que já soma quase 30 anos na Câmara Municipal.

O curioso é que Macários era solteiro e somente se casou a poucos dias de tomar posse como prefeito, em fevereiro de 1973. “O Felipe trabalhava muito e fez um bom governo. Eu me lembro que era a época dos políticos comprometidos, o que fez com que Ipaussu desse um grande salto em desenvolvimento”, afirmou.

Segundo Tiririca, Felipe Macários praticamente deu continuidade ao governo de Carlos Alberto Egreja, com destaque para o embelezamento da cidade. “O Lalo construiu, por exemplo, o lago municipal no centro da cidade. O Felipe terminou a obra”, lembra.

Anos mais tarde, Felipe tentou retornar à prefeitura, mas encontrou um adversário eleitoral de peso. Perdeu para Mário Madalena, pai do atual deputado estadual Ricardo Madalena (PR).

Macários deixou a política, mas não deixou de exercer a cidadania em prol de Ipaussu. Nos últimos tempos, ele tentou evitar a entrega, pela prefeitura, do prédio que era a sede da CPFL “Santa Cruz”, no centro da cidade. O imóvel foi doado pela prefeitura, mas tempos depois a CPFL — na época Companhia Luz e Força — se transferiu para Piraju. Mesmo com o contrato “quebrado”, o município nunca se interessou em retomar o imponente prédio.

No ano passado, na administração de Luiz Carlos Souto, o município doou definitivamente o prédio à concessionária particular. Felipe Macários ficou revoltado.

Aos 84 anos, Felipe estava se recuperando de um AVC. Na noite de sábado, passou mal e morreu. No enterro do ex-prefeito, no último domingo, muitas pessoas de outras cidades estiveram presentes para homenagear Macários.

Antônio Alonso aproveitou

a ‘era de ouro’ de Montoro

Professor de matemática e filho de um comerciante em Ipaussu, Antônio Alonso Sobrinho nunca havia pensado em ser candidato a prefeito até 1982, quando o País começou a respirar ares democráticos, mesmo ainda na ditadura militar, com a eleição para governador pelo voto popular. E mais: o eleitor iria escolher, num único voto, de vereador a senador da República. Então, o político que morreu na última quinta-feira, 15, aos 74 anos de idade, entrou na política como “azarão”.

Afinal, o nome que despontava no forte PMDB era o do comerciante Alberto Maistro, o “Bebeto”, dono de um hotel no centro e amigo de Franco Montoro e do deputado Flávio Bierrenbach — este, casado com a filha de Raphael de Souza, nome da principal praça de Ipaussu. Pela Arena, havia outro forte candidato, José Xavier de Oliveira, o “Zé Toco”.

Como existia o artifício das sublegendas, Maistro gostou de ver Alonso disputando o mesmo cargo, imaginando que ele pudesse somar votos para a legenda do PMDB. Mas o professor de matemática acabou vencendo as eleições.

Antônio Alonso Sobrinho também fez maioria na Câmara e teve, durante a administração, o suporte do governador Franco Montoro, um dos governos mais realizadores que São Paulo já viu.

Alonso foi uma espécie de “divisor de águas” da política em Ipaussu, a exemplo do que aconteceu em várias cidades do interior paulista, onde o poder, até então, era exercido por fazendeiros e pessoas ricas.

Segundo o escritor Geraldo Generoso, Antônio Alonso tomou algumas atitudes arrojadas, como reduzir a carga horária do funcionalismo e reajustar salários. “Mas o mais destacou seu governo foi um projeto inédito de loteamento de áreas públicas para construção de casas populares, sem BNH ou Cohab”, contou Generoso. Pela obra, foi convidado para dar uma palestra na faculdade Álvares Penteado.

Em 1985, graças a Franco Montoro, Alonso inaugurou a primeira creche de Ipaussu.

Antônio Alonso ainda tentou retornar à prefeitura nos anos 1990, sem sucesso. Depois, ele enfrentou problemas de saúde, principalmente uma grave depressão.

Nos últimos tempos, Alonso ficou confinado a uma cadeira de rodas. Na quinta-feira, aos 74 anos, deu o último suspiro. O ex-prefeito deixa a mulher Yvonete Maranho e os filhos Kléber, Érica e Camila. Foi sepultado no cemitério de Ipaussu na sexta-feira, 16.