‘Precisamos de alternativas sustentáveis’, afirma bióloga

Especialista em Gestão Ambiental diz que

impacto de hidrelétrica não compensa energia

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A bióloga Lilian Consalter, 30, que há anos estuda o Meio Ambiente e o risco dos animais silvestres pelo crescimento da agricultura, acredita que a construção de PCHs — Pequenas Centrais Hidrelétricas — não é um “investimento inteligente” em pleno 2017. Segundo ela, obras deste tipo estão causando um enorme impacto ambiental que não compensa a geração de energia. “É devastador para a nossa região”, disse, comentando a construção de uma PCH em Águas de Santa Bárbara (leia mais na pág. 8).

Para Lilian, a tecnologia atual permite pensar em novas alternativas sustentáveis. “Uma hidrelétrica, mesmo que de pequeno porte, vai provocar um impacto imenso na flora, fauna e até mesmo no meio biótico do rio”, alertou.

A bióloga ressaltou que, desde que uma decisão judicial liberou as obras — e o consequente desmatamento —, o rio Pardo já perdeu qualidade na água. “E isto afeta todas as cidades e pessoas que são sustentadas por este rio”, afirmou. Segundo Lilian, a maioria das pessoas se deixa iludir pela ideia de grandeza. “Mas é necessário pensar que os animais não estão à toa neste mundo. Eles desenvolvem funções vitais para os seres humanos, assim como florestas, nascentes e rios. Precisamos pensar nas novas gerações que estão chegando e o que deixaremos para nossos filhos e netos”, disse.

Dilema agrícola

Lilian Consalter é especialista em Perícia e Gestão Ambiental e atualmente cursa Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Há quase dois anos, a bióloga tem pesquisado mamíferos silvestres no município de São Pedro do Turvo. O objetivo é tentar encontrar soluções para o problema da expansão agrícola e o destino dos animais silvestres.

“Eu sempre me interessei por questões ambientais, de como inserir a educação ambiental na vida das pessoas. Afinal, estamos numa sociedade que não aprendeu, desde a infância, que não podemos jogar lixo no chão, não devemos desmatar, que caçar animais silvestres é crime e que é preciso lutar pela preservação da água”, explicou.

A conclusão inicial, segundo Lilian, é que a população mundial está aumentando ao longo dos anos e isso aumenta a demanda de alimentos. “Consequentemente, a agricultura precisa de mais espaço e aí começam os conflitos, porque pressionam os fragmentos de matas que ainda nos restam”, afirmou.

Esta distorção, para Lilian, tem provocado a aproximação de animais silvestres — como lobos, onças e outros — da chamada “civilização”, ocasionando ataques a galinheiros, ovelhas ou bezerros. “Estes animais não têm para onde ir e são caçados por causar danos aos proprietários rurais”, alertou.

Segundo a bióloga, o grande problema são as monoculturas. “Uma cultura variada geraria mais alimentos e não seria necessário destruir os recursos naturais. Mas existem alguns tipos de monoculturas que servem de habitat para animais silvestres. Algumas são até favoráveis, como a citricultura, eucalipto e até a cana, desde que proibida a queimada, já que esses animais utilizam esses plantios para desenvolver o ciclo de vida”, explicou.

Lilian disse que a atual legislação, que impõe reservas florestais nas propriedades agrícolas, é extremamente falha. “Na prática nada disso funciona, pois a fiscalização é praticamente inexistente, na nossa região e até mesmo na Amazônia”, ressaltou.

Segundo ela, toda a fauna está ameaçada e os mais atingidos são os mamíferos. “Aliás, são o foco da minha pesquisa. Na verdade, os cachorros silvestres, o lobo guará, a onça parda, a jaguatirica e os macacos, por incrível que pareça, são importantíssimos porque desenvolvem funções no Meio Ambiente que impactam diretamente a vida humana”, disse. Lilian avalia que uma das soluções para este problema é implantar projetos para afastar esses animais de criações domésticas, ao invés de matá-los. “Há alternativas, como fogos de artifício ou cercas elétricas que certamente vão assustar e afastar estes animais. Hoje, o desequilíbrio é tão grande que houve aumento de Java porcos, que são muito mais perigosos para o ser humano do que a onça parda, que é seu predador e está desaparecendo. Além disso, vemos aumento de capivaras nas áreas rurais e urbana”, afirmou.

A bióloga disse que no Pantanal já existem projetos de turismo voltados para observação das últimas onças pintadas daquela região. Ameaçada pelo desequilíbrio do Meio Ambiente, atualmente existem menos de 350 onças pintadas em toda a Mata Atlântica.