Reaberto, frigorífico já contratou 105

Reunião no sábado anunciou as admissões,

mas lista pode chegar a 200 em semanas

Exatos 11 meses depois de uma reunião tensa, onde foi autorizada a rescisão indireta dos trabalhadores e o futuro da empresa aparentemente era sombrio, na manhã de ontem o encontro se repetiu num clima totalmente diferente. O empresário Ronaldo Rodrigues Alves reuniu dezenas de ex-funcionários para anunciar a primeira lista de contratações, que deverá ser ampliada nos próximos dias. O Itajara, fechado há quase um ano, vai começar a operar plenamente na próxima terça-feira, 20.

A reunião, num dos saguões industriais do Itajara, foi convocada não apenas para divulgar a lista das contratações como para as primeiras instruções aos funcionários, muitos dos quais estavam na empresa no ano passado, quando as atividades foram paralisadas pela crise financeira.

O empresário Ronaldo Rodrigues Alves, um dos sócios do empreendimento, nunca perdeu a esperança de reabrir a empresa, tradicionalmente uma das que mais empregam no município. Quando as atividades foram suspensas, o Itajara não conseguia pagar salários e tinha dívidas com fornecedores. Para piorar, um pedido de recuperação judicial tramitava a passos lentos na Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo.

Em março deste ano, o frigorífico fechou um acordo com os credores, numa assembleia realizada no salão da ACE — Associação Comercial e Empresarial —, e Ronaldo foi em busca de parceiros. Finalizadas as negociações, o objetivo foi preparar a reabertura do Itajara.

Para Ronaldo, o sentimento era de alívio após duros meses de tensão e negociação. “É muita felicidade ver o semblante das pessoas. Com toda a dificuldade que passamos, é muito bom ver todos assim novamente”, disse.

Planos à vista

Ronaldo disse que o abate de bois vai recomeçar já na próxima terça-feira, 20. A medida foi possível, segundo ele, graças a parcerias. Uma delas é com a “Mercosul Foods”, que exporta para outros frigoríficos brasileiros. “Há um segundo parceiro que deve chegar nos próximos dias”, anunciou.

O empresário contou que a reabertura rápida do Itajara, após um acordo com os credores, foi possível porque as instalações tiveram manutenção nos últimos 11 meses. “É difícil acreditar, mas temos alguns funcionários que, mesmo sem receber salários, tomam conta da empresa. Eles, inclusive, se revezaram, acreditando na retomada do frigorífico”, lembrou.

Ronaldo disse que os projetos voltados à exportação serão retomados nos próximos meses, inclusive fortalecidos com os novos parceiros.

Maioria dos admitidos

estava desempregada

As dezenas de pessoas que participaram na manhã de ontem da reunião na sede do Itajara não esconderam a satisfação pela retomada das atividades do frigorífico. “Foi uma felicidade em casa, pois eu estava desempregada”, contou Joana Batista de Camargo.

O nome dela apareceu na primeira lista de admitidos para a nova fase da empresa. Joana, por sinal, não é necessariamente uma recontratada, já que não trabalhava no frigorífico quando as atividades foram suspensas. “Mas eu já trabalhei aqui e não faz muito tempo”, explicou.

Benedito Carlos Pedro retomou o emprego do ano passado. Feliz, disse que viveu fazendo “bicos” durante os últimos 11 meses. “É maravilhoso ver Deus abençoando, em nome de Jesus”, afirmou, quase às lágrimas. Ele vai voltar ao setor de matança.

Devanir dos Santos foi recontratada para o setor de miúdos, após vários “bicos” na roça ou faxina. “Agradeço a Deus pela chance. Vou voltar mais animada”, disse a mãe de seis filhos.