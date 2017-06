Visita de delegados a presídio provoca crise com advogado

A visita dos delegados de polícia de Santa Cruz do Rio Pardo ao presídio feminino de Pirajuí-SP, onde está presa a ex-tesoureira da prefeitura, Sueli de Fátima Feitosa, gerou um desconforto entre as autoridades e o defensor dela, o advogado Luiz Henrique Mitsunaga. A visita teria acontecido há duas semanas, mas Sueli não quis dar declarações porque o advogado não estava presente. O delegado Renato Mardegan admitiu que a Polícia Civil deverá interrogar novamente Sueli Feitosa, mesmo ela ganhe liberdade provisória nas próximas semanas.

Mitsunaga esteve em Santa Cruz do Rio Pardo na segunda-feira, 12, onde se reuniu com Procuradora Geral do município, Luciana Junqueira, e tentou falar com os delegados.

A princípio, os delegados negaram a visita, mas depois acabaram confirmando ante o protesto de Mitsunaga. “Eu protocolei uma petição pedindo esclarecimentos sobre o motivo da visita ao presídio de Pirajuí”, disse o advogado, explicando que foi a própria Sueli quem relatou o encontro. “A Sueli tem advogado constituído e seria, no mínimo, mais elegante por parte da Polícia Civil me intimar para acompanhar qualquer depoimento”, disse. Segundo ele, houve um “constrangimento” da prisioneira. Se houvesse depoimento, de acordo com o advogado, o ato poderia ser declarado nulo.

Mitsunaga disse que, de acordo com relato de Sueli, os delegados Valdir Alves de Oliveira e Renato Mardegan tentaram ouvir de Sueli detalhes sobre a “delação pública” que ela apresentou à imprensa, através do advogado, no mês passado, durante coletiva em Bauru.

No documento, a ex-tesoureira diz que começou a desviar recursos da prefeitura a mando do ex-secretário Ricardo Moral Lopes e de seu “chefe”, o ex-prefeito Adilson Mira, mediante ameaças. A chantagem teria alcançado até mesmo o governo de Otacílio Assis (PSB), quando Sueli resolveu dar um basta a Ricardo Moral que, segundo ela, era quem pegava os envelopes com dinheiro. No entanto, meses depois ela teria sido novamente chantageada, desta vez por Cláudio Gimenez, atual presidente da Codesan, que deu ordens a Sueli para continuar entregando os envelopes, desta vez a um motoboy. No documento, Sueli Feitosa não esclarece se tinha contato direto com Gimenez.

Todos os citados pela ex-tesoureira negam qualquer envolvimento com o esquema criminoso que teria desviado cerca de R$ 7 milhões dos cofres da prefeitura.

Polícia responde

O delegado Renato Caldeira Mardegan, que reassumiu seu cargo na Central de Polícia Judiciária de Santa Cruz do Rio Pardo após participar de um curso de investigação nos Estados Unidos, retrucou as acusações do advogado de Sueli Feitosa. Segundo ele, não houve nenhuma irregularidade na tentativa de ouvir novamente a ex-tesoureira, desta vez diretamente no presídio.

Em entrevista ao radialista Diego Singolani, da rádio 104 FM, o delegado demonstrou irritação com a postura do advogado de Sueli Feitosa. “O inquérito tem origem inquisitiva e somente a autoridade age. O advogado apenas acompanha e, portanto, não tenho obrigação nenhuma de avisar advogado”, afirmou.

Mardegan disse que a polícia tem técnicas e estratégias de investigação e, portanto, não precisa ficar comunicando o defensor do réu preso. “Eles que falem o que quiser. No presídio, o presídio está custodiado pela secretaria de Assuntos Penitenciários e a polÍcia não tem obrigação de avisar ninguém”, repetiu.

Sueli ainda não foi

exonerada do cargo

A ex-tesoureira Sueli Feitosa, presa sob acusação de ter comandado um esquema criminoso que desviou mais de R$ 7 milhões da prefeitura, ainda é oficialmente funcionária da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. É este o assunto que trouxe à cidade na última segunda-feira, 12, o advogado Luiz Henrique Mitsunaga. Ele se habilitou como defensora de Sueli no processo administrativo que pode demiti-la a bem do serviço público e vai apresentar defesa.

Sueli já foi alvo de sindicância interna, que culminou com advertência a alguns servidores do setor de Finanças, sugestão para suspender por 30 dias o funcionário Emerson Diniz — que emprestou a senha pessoal para Sueli Feitosa fazer transferência entre contas do município — e, por sim, a exoneração da ex-tesoureira. Durante a sindicância, procuradores da prefeitura estiveram na Central de Polícia Judiciária, por ocasião do interrogatório de Sueli, para tentar ouvi-la. A ex-tesoureira, entretanto, não quis dar declarações.

Sueli, porém, é concursada e só pode ser demitida mediante processo administrativo, que ainda está tramitando, segundo o advogado dela, “em caráter embrionário”.

Mitsunaga disse que algumas pessoas foram ouvidas no processo administrativo contra Sueli Feitosa, mas ele ainda deverá apresentar defesa. O advogado se reuniu com a procuradora do município, Luciana Junqueira.

Mira e Moral sinalizam

uma defesa em conjunto

O ex-prefeito Adilson Mira e o ex-secretário de Administração do governo tucano, Ricardo Moral Lopes, devem protagonizar uma defesa conjunta no caso de desvio de dinheiro público. Os dois foram citados por Sueli Feitosa em sua “delação pública” como as primeiras autoridades que deram ordens a ela para desviar dinheiro da tesouraria.

Há menos de duas semanas, Mira encaminhou ofícios ao Ministério Público e aos delegados de polícia de Santa Cruz do Rio Pardo afirmando que deseja quebrar seus sigilos bancário, fiscal e telefônico. “Estão à disposição para as investigações”, disse Mira numa emissora de rádio.

Pois na mesma semana o ex-secretário Ricardo Moral Lopes fez o mesmo, assinando requerimento no mesmo sentido — e com palavras semelhantes.

Cópias do ofício de Ricardo Moral foram disponibilizadas à imprensa pelo ex-prefeito Adilson Mira. Na manhã de ontem, o ex-prefeito foi novamente nos estúdios da rádio Difusora AM, onde apontou supostas “inconsistências” no documento da “delação pública” entregue à imprensa por Sueli Feitosa.

Mira considerou “estranhas” algumas declarações de Sueli no documento, como o fato dela garantir que as autoridades não tiveram interesse em ouvir o que ela desejava contar. “Ora, ela ficou 11 horas [no primeiro depoimento]”, disse.

O ex-prefeito também citou contradições da ex-tesoureira, como o início exato dos desvios. De fato, Sueli dizia que o desfalque teria iniciado em 2008, mas depois admitiu que foi em 2001. No documento que tornou público, porém, ela disse que não pode garantir com exatidão o ano em que o esquema criminoso começou. Sueli só disse ter certeza que ele começou no início da administração de Adilson Donizeti Mira (PSDB).