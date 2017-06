Cartas – Edição de 18/06/2017

O político e seu perfil

Com ou sem mandato eles continuam políticos, eleitos ou não, têm perfil para isso.

Partindo de Santa Cruz do Rio Pardo temos Onofre, com seu perfil próprio de administrar.

Conta-se, quase como que um folclore, mas não é, que quase toda semana Onofre ia a São Paulo no Palácio do Governo. O “modus operandi” era o mesmo. Carro lotado de mercadorias e sempre atrasado. Numa dessas em que estava indo assistir a posse do Secretario de Obra Estadual, parou num posto da Castelo Branco e lá encontrou uma mãe chorando com o filho no colo. Onofre se envolveu e ficou sabendo que a mulher estava indo para São Paulo para trabalhar em casa de família e perdeu o ônibus.

De imediato, o carro — lotado — foi descarregado, apesar dos protestos do motorista João Viol. O prefeito Onofre se prontificou a levar a mulher e a filha no endereço que ela ia. Lá chegando, uma grande mansão em que Onofre, pela caridade, foi convidado a tomar café.

Justificou que ele estava atrasado para a posse do secretário. De pronto, a esposa que atendeu, disse:

— Entra aqui que o secretario ainda não saiu e o senhor toma café com ele…

Imaginem vocês o quanto Onofre ganhou do secretário em obras para a cidade. Dúvidas, João Viol está aqui, confirme. Essas coisas só aconteciam com Onofre, o iluminado prefeito santa-cruzense.

Em Ipaussu, lembro-me do Zé Toco e do grande imortal Silvestre Ferraz Igreja. Muito do que tem Ipaussu, foi obra dele. Fui agraciado com um livro contando a história da vida centenária de Silvestre Ferraz Igreja. Muito sugestiva a embalagem, um pano de saco de café. Muito obrigado, Olga, pelo exemplar. Seu filho Lalo também seguiu o caminho do pai.

Em Bernardino de Campos, lembro-me do prefeito Odilon e o secretario da educação Mauro Mortean, colega da faculdade de Jacarezinho.

Em Manduri, tivemos a figura histórica de Benedito de Castro, o popular e referendado “Tite”, que alongou Manduri, aproveitando a rodovia.

Em Chavantes, a figura histórica de Diamantino Fernandes Costa, de quem honrosamente sou genro. Conheci vários prefeitos da década de 1960, como Dr. Vanor e Tito Faria, época em que se deu o prolongamento do “Chavantes novo”, obra de Diamantino acontecida na mesma época da fundação e criação de Brasília. Ambas não têm cruzamento de ruas. Pela capacidade dos dois, Diamantino e Niemeyer e Lucio Costa, não sei quem imitou quem.

Quando em 1965, em que conheci a filha Etelma, sempre o interpelava nos almoços domingueiros, e ele sorria e não respondia.

Em Piraju, também com 4 mandatos, o lendário Chico Pipoca, recentemente falecido. Marcou época na administração municipal sempre reconhecida pelo Governo Estadual.

Em Avaré, “o parteiro da cidadania”, que originou livro da administração de Dr. Paulo Novaes. Estendia seu prestígio no Distrito de Barra Grande. Extrapolando a divisa do estado, na cidade de Cambará houve a figura política de “Mamede”, meu amigo, que edificou 10 conjuntos habitacionais, dizendo a máxima: “Como trazer indústrias, se não temos onde alojar seus funcionários?”. Mamede sempre ganhou as eleições quando pôde disputá-las. Ficou famoso por ser contra o pedágio da divisa e assim criou a “Estrada da Liberdade”, ligando a rodovia estadual à cidade paulista de Salto Grande, evitando, assim, que os munícipes de Cambará pagassem pedágio.

Em Santa Cruz do Rio Pardo existe uma estrada de terra (caso igual a Cambará) que ligava Santa Cruz a Ourinhos, saindo atrás do pedágio. A obra de arte, o pontilhão, está pronto nas duas pistas da rodovia. Já medi e a mesma tem 10,3 quilômetros de extensão.

Dizem que já existe um projeto antigo sobre isso. Só falta um político para desenvolver o projeto.

No distrito do então Turvo, com ou sem mandato, o político mandatário era Idarilho Gonçalves, seguido por Atílio e na oposição, Domingos Fonçaca. Em São Pedro do Turvo, Sebastião Coelho sempre dava as ordens — e as cartas — na política.

Em Santa Cruz um filho dele, Clóvis, foi por duas vezes prefeito local. Primou-se pela honestidade de não pegar propina, tão em moda hoje em dia.

Ainda em Santa Cruz, apesar de não mais acompanhar, admiro a postura do ex-prefeito Mira e seu maior critico, o DEBATE. Parabéns ao DEBATE, que sempre publica os avessos e os “desavessos” do Mira político, com espaço nas mesmas páginas e tamanhos.

Assim a vida política da redondeza vai se ajustando e os que verdadeiramente são políticos, continuam com a alçada de interferência e correligionários de sempre. Daqui mesmo, existiram prefeitos que só o foram por um mandato e se perderam no tempo iminente. Não eram políticos.

Aqui mesmo, outro caso igual. Apenas um mandato e ficou inserido na memória e na política santa-cruzense. Homenageio o querido amigo, já falecido, Joaquim Severino Martins, que da cultura de Santa Cruz era “doutor PHD” da Joia da Sorocabana. Participou do antes, do durante e do pós-mandato de prefeito. Era um verdadeiro político. Pena que não gravaram a memória dele sobre os “acontecidos” em Santa Cruz do Rio Pardo.

Impressões próprias do professor Eduardo Tasha Rios, que não abre mão da primazia da cultura de dados desta cidade.

Por isso tudo, dito e não desdito, dato e razo.

— José Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Delação ‘premiada’

Agora, as críticas se generalizaram em razão dos benefícios que teriam sido concedidos aos proprietários do grupo empresarial JBS ou outras siglas no acordo de delação premiada.

São reclamações que vêm de todos os setores da sociedade; de alguns com maior ênfase, de outros, mais moderadas, todos numa onda gigante contra o Ministério Público Federal.

Não há argumentos nem análises sobre o fato de ser a delação uma negociação mesmo. Se não fossem pelos benefícios, não haveria delação. Deveria sobrepesar os benefícios trazidos à sociedade decorrentes das delações. Também, se de outra maneira eles surgiriam. Se de outra maneira figurões pegos em gravações seriam alcançados a tempo de sofrerem punições.

Antes das delações, até se poderia chegar ao andar de cima, mas apena para dar uma aparência de funcionalidade aos órgãos jurisdicionais. Mas, os eventuais atos delitivos já estariam prescritos. Essa tal de prescrição sempre foi uma máquina da impunidade. Uma figura jurídica que 99% dos brasileiros não têm a vaga noção de como e por que ocorre. Era — e ainda é — utilizada por muitos, com bastante rococó dos aplicadores do direito, exatamente por ser desconhecida da sociedade.

Com as delações, começaram as prisões pelos intermediários. A inauguração veio com alguns diretores da Petrobras. Foram sumindo de hierarquia até chegar a ex-governadores de Estado. O brasileiro até já se acostumou e já aspira uma subida de patamar de ex. As delações estão chegando lá e isso deixa em polvorosa os envolvidos e até algumas figuras carimbadas do Poder Judiciário.

Por mais íntimos que sejam, colocar um aparelho e adentrar ao mais alto gabinete do Poder no país é um risco demasiadamente alto. Só mesmo um “falastrão” bem seguro de que transpassaria aquela fortaleza com qualquer nome que desse. Entrou “Rodrigo”, mas teria passe livre com qualquer nome. É o deboche institucionalizado no mais alto nível da República! E isso escancarado vale qualquer benefício.

As vozes estão lá. Pelos menos ultrapassamos a fase das negativas de vozes, ora porque estavam grogues por efeito de remédios, ou embriagadas por altas doses de álcool. Ainda aparecem algumas similares, como a venda de apartamento familiar, de vacas gordas ou com pedidos de empréstimos milionários. Daí em diante cada um desempenhe as suas atribuições.

Essa reação forte de alguns setores representativos da sociedade deixa cristalino que o próprio brasileiro se acostumou com a impunidade dos poderosos. Reclamam e são bravos apenas em redes sociais. Mas, reclamações do povão até é compreensível; de jornalistas e de artistas famosos só depois de uma consulta à Lei Rouanet; de outros agentes públicos, a Laja-Jato e outras delações se encarregarão; de advogados de defesa, a conta bancária falará por si; de membros do Poder Judiciário e de outros ramos do Poder Público é por pura inveja ou o futuro dirá.

P.S.: Como essa gente é ingênua de almoçar, viajar, dormir, pedir empréstimos de milhões; subir e descer com malas de dinheiro por décadas e até receber gente desconhecida nas madrugadas. Como diz o comentarista esportivo Milton Leite: “Meu Deus!”

— Pedro Cardoso da Costa (São Paulo-SP)

Os famintos

No Êxodo — caminhada do povo de Deus em busca da liberdade — o processo de libertação foi uma longa jornada de purificação. Durou quarenta anos. A travessia do deserto tornou-se assim uma prova dos nove para a fé e a esperança daquele povo. Muitos sucumbiram nessa prova. Outros nasceram em plena caminhada. Só os mais jovens e destemidos alcançaram a meta final. A grande maioria não chegou ao destino, nem sequer contemplou a nova pátria. Moisés chegou perto e a viu do alto do monte onde foi sepultado. O sonho de liberdade foi conquista dos mais fortes. Mesmo assim, como sobreviveram a tantas intempéries para chegar aonde chegaram? Qual realmente foi a motivação dessa longa jornada, dessa procissão tão misteriosa e histórica?

Deus os alimentou. Tanto física quanto espiritualmente. Assim como sempre alimenta os sonhos e as esperanças do seu povo. O estranho maná — pão misterioso que caia dos céus durante a noite e alimentava o povo faminto — lhes deu as energias necessárias para prosseguirem deserto adiante. Esse alimento, que nutria não só a debilidade física, possibilitou àquele povo a conquista de Canaã. Venceram o deserto de suas tribulações e ganharam a preciosa liberdade em terras onde “corria leite e mel”. Esse maná era a mais perfeita prefiguração do alimento eucarístico que hoje temos.

Também atravessamos um deserto. Também caminhamos em busca da pátria definitiva, a Jerusalém dos céus. É essa a imagem poética, mas real, daquilo que Jesus nos deixou como o alimento da vida eterna, seu corpo e sangue. Quando buscamos na Eucaristia as forças necessárias para vencer os desafios da nossa caminhada terrena, fazemos uso dos nutrientes para perseverar diante dos desafios contrários à nossa fé. “Eu garanto a vocês: se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna” (Jô 6,53-54).

Para a linguagem estritamente materialista e até obscena daqueles que desconhecem esse mistério, tais palavras soam a uma aberração, uma blasfêmia que possui nuances de demência. Quem come carne humana pratica a antropofagia. Quem bebe sangue é vampiro. Seriam os seguidores de Cristo uma tribo de selvagens sanguinários? Onde reside o bom senso dos que fazem dum ritual religioso um banquete tão tétrico e desumano? Para o mundo sem uma imersão nos mistérios divinos, essa linguagem é realmente impenetrável. Mas para seus seguidores, um verso adiante, o mistério se desfaz: “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim eu vivo nele”. Unidade, imersão, seriam as palavras mais adequadas. A eucaristia nos possibilita um renascer em Cristo, uma imersão de corpo e alma nos mistérios de sua vida, de seus ensinamentos. Uma reciprocidade de corpo e alma, capaz de somar nossa existência e unir nosso espírito à vida de Cristo, ainda vivo e atuante em nossa história. “Esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? ” (Jô 6, 60) – foi o comentário de seus ouvintes. Poderia ser o comentário de algum leitor, neste momento. Porque a vida eucarística, mais que mistério, é experiência pessoal.

Não arrisque comentários em matérias que desconhece. Antes, faça sua própria experiência. Pois o maior remédio para dúvidas e incertezas é tentar solucioná-las, buscar respostas que nos aliviem destas. No caso, não entre na fila dos famélicos – aqueles que morrem no deserto sem a visão do oásis que só a fé aponta. Nessa procissão de famintos estão os desalentados, os desesperançados que não acreditam numa nova Terra de Promissão.

— Wagner Pedro Menezes (São Paulo-SP)

“Foto do Leitor”

Incêndio destrói farmácia em 1952

— Foto do acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro mostra um grande incêndio que atingiu, em julho de 1952, a farmácia Santa Cruz, que pertencia a Alziro Souza Santos (hoje nome da rua em frente o estabelecimento). A foto foi tirada quando o prédio ainda estava em chamas. O incêndio, segundo registros da polícia na época, começou às 15h30 do dia 29 daquele mês, quando um dos funcionários estava fabricando um xarope utilizando um fogareiro com gasolina. O equipamento, porém, estourou e o fogo se espalhou, atingindo um depósito de 30 litros de álcool. As chamas rapidamente alcançaram outros produtos inflamáveis e o fogo consumiu todo o prédio da antiga rua Visconde de Pelotas durante horas. Foi um dos maiores acidentes com fogo em Santa Cruz do Rio Pardo na época. Funcionários da farmácia e populares ajudaram a debelar o fogo, junto com caminhões pipas da prefeitura. Ninguém ficou ferido. A “Farmácia Santa Cruz” ainda existe no mesmo endereço e o prédio é o mesmo, embora com novos donos.