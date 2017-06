Coluna “Dicas” – Edição de 18/06/2017

Desembarque?

A cassação dos direitos políticos do deputado Paulo Pereira da Silva, o “Paulinho da Força”, por improbidade administrativa, pode ser um “empurrãozinho” a mais para Murilo Sala deixar o Solidariedade, partido presidido pelo deputado. Não é de hoje que o vereador sente-se incomodado no SD pelo envolvimento de seu principal líder nacional em falcatruas. Só não foi para o PSDB porque há figuras no ninho que não deseja encontrar.

Região

Aliás, há três anos Paulinho já havia sido condenado por usar recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário para comprar, a preço superfaturado, uma fazenda em Piraju para assentar 72 famílias. A sentença também atingiu Maurício Pinterich, ex-prefeito de Piraju.

Definitivamente o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) pode não estar muito bem. Na semana passada, ele copiou trechos da uma defesa judicial de Lulinha, filho do ex-presidente Lula, colocou o título “Mira ganha Direito de Resposta”, tirou sete cópias e enviou, como se fosse o Lulinha, à redação do DEBATE. Ninguém entendeu.

Luz vermelha

Aumentam a cada dia as reclamações sobre o semáforo da avenida Clementino Gonçalves, que vem provocando congestionamentos de até dois quarteirões. O problema é o tempo diminuto para a via com maior trânsito. E é claro que o prefeito Otacílio Assis (PSB) deve estar percebendo o problema, já que mora exatamente naquela quadra…

Missão espinhosa

O vereador Edvaldo Godoy (DEM) vai insistir à prefeitura que proíba o uso de plantas venenosas ou que tenham espinhos em passeios públicos. Segundo ele, agências bancárias costumam “fechar” o terreno com este tipo de planta que pode ferir pessoas, principalmente crianças e idosos.

Cobrança

O vereador Cristiano de Miranda (PSB) vai cobrar do secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, um posicionamento sobre o desmatamento desenfreado em Águas de Santa Bárbara para a construção de uma pequena hidrelétrica. A resposta talvez demore. Salles, o mesmo que interditou o aterro de Santa Cruz, tirou licença e viajou para Paris assim que foi denunciado pelo Ministério Público por improbidade administrativa.

Segredo

Pouca gente sabe, mas a JBS tentou colocar seus tentáculos em Santa Cruz do Rio Pardo.

Mais espaço

para estacionamento

Com a futura implantação do Centro de Atendimento à Mulher no prédio da antiga maternidade, bem como a sede da secretaria da Saúde, o local vai precisar de estacionamentos, já que fica perto de igreja e de duas escolas. O vereador Edvaldo Godoy (DEM) propõe usar parte da praça em frente para ampliar o estacionamento.

“Coisas de Política”

O relógio

Tem a história daquele vereador recém-eleito que, ao receber o primeiro salário, foi realizar seu “sonho de consumo”: comprar um relógio. Mas tinha que ser um relógio “da hora”, bem vistoso.

Na relojoaria da praça olhou, comparou, experimentou e acabou comprando um reluzente relógio dourado.

No dia seguinte, logo pela manhã, procurou a loja decidido a devolver a compra. Se aproximou do vendedor e foi logo dizendo:

— Olha, estive aqui ontem e levei este relógio, mas ele veio com defeito. Imagine que, logo no meu primeiro compromisso da Câmara, marcaram às 14h, mas ele só marca até 12h. Portanto, está faltando dois números nele… E ainda por cima eu quase perdi a hora da minha reunião.

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)