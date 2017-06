Garota de 18 anos vence o ‘Miss Comerciária’ de Santa Cruz

Concurso da ACE foi disputado entre

14 candidatas do comércio de S. Cruz

Atendente do escritório “Help Contabilidade”, a jovem Gabrielle Fernandes, 18, foi eleita Miss Comerciária 2017 de Santa Cruz do Rio Pardo na noite do último sábado, 10. Ela foi a escolhida entre 14 candidatas ao título no concurso realizado no salão de festas da ACE — Associação Comercial e Empresarial.

O evento ainda elegeu a 1ª Princesa — Daiane, do supermercado Bom Preço — e a 2ª Princesa — Thaynara, da Metalsil. Luana, da empresa Sefert, foi eleita Miss Simpatia e Aline, da Anaturale, venceu como Miss Internet. Os sobrenomes delas não foram divulgados.

Houve até premiação para a melhor torcida, que foi justamente o grupo que apostava na vitória de Gabrielle. A nova Miss Comerciária substitui a Miss 2016, que foi Andréia de Fátima Gonçalves, da empresa Hiper Alimentos. A eleita admitiu que se inscreveu no último dia e que foi a primeira vez que desfilou numa passarela.

No sábado, 10, as concorrentes desfilaram em trajes de gala e roupas de banho, onde os jurados levaram em consideração os quesitos beleza, plástica, desenvoltura e simpatia. A maquiagem das candidatas esteve a cargo de profissionais do “Núcleo de Beleza” do projeto Empreender da ACE.

Com o título, Gabrielle Fernandes recebeu R$ 1 mil, a “joia” como sócia do Icaiçara Clube, uma viagem para Camboriú e outros prêmios, inclusive bolsas de estudo. Além disso, terá uma série de compromissos como nova Miss Comerciária de Santa Cruz do Rio Pardo. No próximo dia 14 de julho, por exemplo, a jovem vai participar de um baile com a banda New York.

Gabrielle também ganhou o direito de participar do concurso “Miss Comerciária Regional”, que será realizado em Quatá em agosto. Se for classificada, poderá disputar o título estadual do comércio.

O evento da ACE foi a sexta edição do “Miss Comerciária” em Santa Cruz.