Empresário tem verdadeiro “museu” em sua residência

Negociante de carros guarda de

tudo, até móveis e objetos dos pais

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

José Eduardo Rios, o “Tashinha”, não colecionou apenas modelos de automóveis em sua trajetória profissional. Em seu comércio de carros novos e usados, ele possui uma sala onde guarda objetos antigos, fotos e até placas de ruas e carros que já não existem mais. Na quarta-feira, 14, porém, Rios mostrou uma outra parte de sua coleção. Em sua residência, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo, estão espalhados móveis, equipamentos, louças e livros raros. Tudo bem conservado. “Eu sempre tive mania de guardar, recuperar e restaurar coisas”, contou.

Na intimidade do lar, “Tashinha” guarda, inclusive, móveis antigos que pertenceram aos pais. São armários, cadeiras e guarda-roupas de madeira maciça, alguns construídos pela antiga marcenaria Costa. Ele só lamenta o desaparecimento de um anel, que a mãe Benedita ganhou do avô Francisco. “Ele não foi roubado, simplesmente sumiu”, disse, sobre a joia comprada em São Paulo na primeira metade do século passado.

Rios lembra que o pai, Ricardo Rios, não se opunha à modernização da casa, mas não se desafazia dos móveis e utensílios antigos. “Ele autorizava comprar, por exemplo, uma geladeira, mas avisava que a Frigidaire comprada do Carlos Queiroz ficaria na casa, assim como o fogão do Barbeta”, conta, lembrando nomes de antigos comerciantes de Santa Cruz do Rio Pardo. O empresário tem até a enceradeira “Eletrolux” que pertenceu à mãe. Num outro cômodo, está uma máquina de costura movida a pedal. E tudo ainda funciona.

A família conservava tudo o que comprava ou ganhava. Rios guarda, por exemplo, produtos que foram presentes do casamento dos pais, Benedita e Ricardo. Ele mostra, orgulhoso, louças de porcelana, das antigas, provavelmente desenhadas à mão. Tem até lamparinas, que funcionavam com álcool ou querosene, usadas para iluminar residências que não eram servidas por eletricidade.

Na copa, há um curioso torrador de café da marca “Peugeot”, que Rios sempre conheceu como a fabricante francesa de automóveis. Sobre um móvel rústico em que antigamente se guardavam grãos, café e farinha, comprados a granel ou por quilo, está uma boneca Barbie que o empresário deu de presente à filha Natasha. “Tem 28 anos e o curioso é que é uma boneca noiva, o que é raro”, disse.

Relógio do século 19 faz

parte da coleção de Rios

Na parede de um dos cômodos da casa, o empresário ostenta um relógio Ansonia, fabricado nos Estados Unidos e que se espalhou pela Europa a partir do século 19. A história do relógio, aliás, se mistura com a chegada da família Rios ao Brasil. “Meu bisavô Ricardo Rios desembarcou de um vapor italiano em 1835, já trazendo o relógio na bagagem. Com minha bisavó Josefa, foram morar primeiramente em Campos Novos, onde conheceram o médico Cotrin e vieram todos para Santa Cruz do Rio Pardo. Aliás, estão todos enterrados na cidade”, contou.

Um reluzente rádio portátil data de 1958, fabricado provavelmente por ocasião da Copa do Mundo da Suécia, onde o Brasil conquistou seu primeiro título mundial. Funciona a pilha e só não possui o FM, frequência que sequer existia na época dos “anos dourados”. E ainda vai emitir sons enquanto o AM der sinal de vida.

Mas nem todas as raridades são da família. Uma “gamela” de madeira o empresário trocou um o líder de um acampamento cigano que permaneceu semanas em sua propriedade rural, na década de 1990. Rios disse que aprendeu muito com aquela comunidade itinerante. “O cigano quase não vende, ele troca. Não fiz um mau negócio”, conta Rios, lembrando que virou compadre do líder cigano na época. Para negociar, houve uma espécie de “leilão” de ambas as partes, um com o preço alto e o outro, baixo demais. Até que tudo se nivelou e a troca foi concretizada.

Por todos os cantos da casa, Rios guarda objetos antigos. Segundo ele, os filhos nunca “olharam torto” para a mania, mas não comentavam. “Acho que tudo vai morrer comigo”.

Ele garante, contudo, que a coleção não tem fim. “Quando vejo um objeto antigo, faço tudo para comprar, consertar e restaurar. Minha empresa e minha casa têm muita história acumulada”, afirma.