Idoso passa mal e sofre acidente com moto

Um idoso ficou ferido no começo da tarde de segunda-feira, 12, após perder o controle da motocicleta que conduzia e se envolver em um acidente de trânsito. O homem de 69 anos, morador no Jardim Bela Vista em Santa Cruz do Rio Pardo, retornava de São Pedro do Turvo quando, na altura do trevo de acesso a Santa Cruz, acabou perdendo o controle do veículo e caindo no canteiro.

O homem relatou que sentiu um mal-estar, o que provocou o descontrole da direção. Ele sofreu ferimentos pelo corpo e teve que ser socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Cart, que encaminhou o idoso para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Polícia Militar registrou a ocorrência e apreendeu a motocicleta por estar com várias irregularidades e pelo condutor não possuir CNH.