Universitário é preso com tijolo de maconha

Um universitário foi preso na tarde de segunda-feira, 12, pelo crime de tráfico de drogas. O jovem de Santa Cruz do Rio Pardo estaria transportando maconha, dinheiro e balança de precisão em seu veículo.

A ocorrência aconteceu na rodovia vicinal Plácido Lorenzetti, para onde uma viatura da Polícia Militar se dirigiu para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, porém, eles suspeitaram de um Chevrolet Celta com placas de Marília que também transitava pelo local.

Segundo consta no registro da operação policial, ao se aproximarem do Celta, o condutor se apavorou e despertou ainda mais suspeita.

Imediatamente o jovem foi abordado e em revista pessoal nada de ilícito foi localizado. Já com apoio de reforços da PM, os policiais indagaram o suspeito se havia algo ilícito no interior do veículo. O jovem universitário, então, acabou confessando que teria uma porção de maconha para seu consumo, no banco do passageiro.

Durante a vistoria, os policias encontraram a porção indicada pelo rapaz de 22 anos, mas resolveram continuar na busca dentro do carro.

Minutos depois, os policiais acabaram encontrando dentro de uma mochila, enrolado em um jaleco branco, um tijolo de maconha e uma balança de precisão, além de mais de R$ 600,00 em dinheiro.

Ante os indícios fortes de tráfico de drogas, o suspeito disse que só iria se pronunciar em juízo. Ele recebeu voz de prisão em flagrante.

Matheus Eduardo de Campos Majone foi conduzido ao plantão policial, onde os fatos foram apresentados perante a autoridade responsável e deixou o mesmo à disposição da Justiça.