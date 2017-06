Justiça concede liberdade a Sueli Feitosa e ao cunhado Adilson Gomes

A ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa, acusada de desviar milhões dos cofres da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, será libertada nas próximas horas do presídio feminino de Pirajuí-SP. O mesmo benefício foi concedido ao empresário Adilson Gomes de Souza, cunhado de Sueli, que está preso na penitenciária de Cerqueira César-SP acusado de atrapalhar as investigações e de ser um dos maiores beneficiários dos recursos desviados do município.

As liberdades foram concedidas na tarde desta quinta-feira, 22, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou os habeas corpus impetrados pelo advogado Luiz Henrique Mitsunaga. O repórter Dário Miguel, da Band FM, que já havia anunciado a possível liberdade dos dois há semanas, recebeu a informação direta do advogado, que acompanhou o julgamento em São Paulo e fez, inclusive, sustentação oral.

Sueli e Adilson, porém, só devem chegar em Santa Cruz do Rio Pardo na sexta-feira, já que será preciso cumprir os trâmites burocráticos, como expedição de alvará de soltura. Ainda não há informações se eles vão cumprir prisão domiciliar ou se deverão usar tornozeleiras eletrônicas. A ex-tesoureira e o empresário estão presos desde fevereiro deste ano.