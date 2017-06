Administração diz que Codesan pagava horas extras ‘fantasmas’

‘Esquema’ teria funcionado em administrações

anteriores até 2013, mas só foi descoberto agora

A Codesan, empresa de economia mista que é controlada pela prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, pagava horas extras “fantasmas” praticamente a todos os funcionários nos governos do PSDB. Quem garante é a atual administração, segundo a qual o sistema beneficiou, inclusive, os funcionários do escritório. Neste caso, as horas foram pagas até nos primeiros cinco meses da administração de Otacílio Assis (PSB) em 2013, quando o então presidente da Codesan, Eduardo Blumer, concedeu aumento salarial e suprimiu o pagamento das horas extras.

O governo de Otacílio Assis (PSB) já denunciou, há anos, que um esquema de horas extras não trabalhadas pagas a funcionários do setor de construção civil desencadeou ações trabalhistas cujos valores passaram de R$ 1 milhão. É que a antiga diretoria não pagava o piso salarial da categoria, em desacordo com a legislação.

Para atingir o valor legal, inseria na folha de pagamentos horas extras supostamente fictícias. Entretanto, os funcionários ingressaram com ações na Justiça do Trabalho e conseguiram sentenças favoráveis ao pagamento da diferença para o piso salarial, já que horas extras não são contadas para o valor do salário definido pela categoria. A dívida trabalhista passou de R$ 1 milhão, paga em várias parcelas superiores a R$ 30 mil mensais.

A atual direção da Codesan imaginava que era o único caso de horas extras “fantasmas”. Entretanto, na semana passado, descobriu-se que os funcionários da administração da empresa também tinham estavam recebendo horas extras há muitos anos.

Horas não eram registradas

no cartão do funcionário

A descoberta, segundo a atual administração, ocorreu porque, numa ação trabalhista impetrada recentemente por uma funcionária demitida da Codesan, houve o pedido de supostas diferenças referentes às horas extras. O fato chamou a atenção da diretoria, uma vez que o escritório da empresa não funciona durante à noite e muito menos aos sábados e domingos, conforme constam nas horas extras.

O atual presidente, Cláudio Gimenez, determinou o levantamento dos pagamentos feitos nas administrações anteriores a 2013 e descobriu que todos os funcionários da administração recebiam o máximo possível de horas extras. E sempre o mesmo número — 60 horas mensais, o máximo permitido pela legislação trabalhista.

Os pagamentos aumentaram os salários em até 50%. Além disso, as horas não eram computadas no cartão de ponto do funcionário, uma vez que ele deixava a empresa no horário normal de expediente. Entretanto, havia uma folha avulsa — assinada pelo ex-presidente José Éder Pereira da Silva — com autorização das horas extras e a relação dos serviços efetuados fora do expediente.

Neste papel, constam, de acordo com dados de uma funcionária, serviços prestados aos sábados e domingos, além de outros até durante à noite.

Na relação, como justificativa, o documento traz “digitação de relação de contratos”, “lançamento de ordens de serviço”, “relação de serviços executados no ano anterior”, “confecção de laudos” e muitos outros.

O prefeito Otacílio Assis (PSB) já foi comunicado pela direção da Codesan sobre a irregularidade. O governo pretende enviar os documentos ao Ministério Público, já que, segundo avaliação, trata-se de crime de falsidade ideológica.

“Este caso é mais grave do que aquele que envolveu pedreiros ou motoristas, pois acredito que aqueles, muitas vezes, chegavam a fazer horas extras. Mas o pessoal da administração, conforme prova o cartão de ponto, efetivamente não trabalhava fora do expediente”, disse o prefeito na semana passada.

Segundo ele, tudo leva a crer que é um caso de desvio de dinheiro público. “Também envolve nosso governo, já que nos primeiros meses estas horas foram pagas, embora sem conhecimento. É muito grave porque envolveu muito dinheiro”, disse.

O prefeito Otacílio afirmou que a atual administração já tomou providências em relação a várias irregularidades na Codesan no governo anterior, como obras pagas não realizadas. Uma delas, segundo ele, foi a terraplanagem do terreno onde seria construída a nova rodoviária, às margens da rodovia SP-225. Os serviços incluíram até a terraplanagem do asfalto.

Ex-presidente nega irregularidade e

ataca atual presidente da empresa

Ex-presidente da Codesan nos governos de Adilson Mira (PSDB) e Maura Macieirinha (PSDB), José Éder Pereira da Silva, disse que as alegações da atual administração não têm fundamento. “Estas horas foram de fato trabalhadas”, garante. Éder considerou “estranha” a descoberta deste fato depois de cinco anos de governo. “Isto só pode ser coisa do Cláudio Gimenez, mas não sei qual o intuito”, afirmou.

A atual administração da Codesan disse ter provas de que as horas nunca foram efetivamente trabalhadas, uma vez que o escritório da empresa não funciona à noite e muito menos aos sábados e domingos.

Mas o ex-dirigente, que é professor da Etec “Orlando Quagliato”, explicou que nos governos anteriores a prefeitura concedia muitos feriados, “inclusive estendendo feriados prolongados”, mas a Codesan não acompanhava o governo. “Nós efetivamente trabalhávamos, gerando horas extras para todos os trabalhadores”, disse.

Pereira admitiu, porém, que realmente o controle era feito através de uma “folha de ponto”, onde, segundo ele, cada encarregado controlava as horas de cada funcionário.

Éder Pereira também lembrou que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aprovou todas as contas da Codesan no governo anterior. “Isto soma-se ao fato de que todos os anos fechamos o balanço no azul, coisa que a gestão de Otacílio não conseguiu até hoje. Na verdade, a atual administração da Codesan é vergonhosa”, disse.

O ex-presidente também refuta as inúmeras ações trabalhistas com base em supostas irregularidades ocorridas durante as gestões na época do PSDB. “Nós convivemos 10 anos com ações trabalhistas, inclusive com uma ação referente à morte de uma criança causada pela Codesan. Pagamos tudo e não ficamos reclamando para o mundo”, disse.

Éder Pereira também disse que não tem receio do caso das horas extras chegar ao Ministério Público, como já anunciou o atual governo. “Estas barbaridades não me assustam. É mais uma invenção, para variar”, afirmou.

O ex-presidente lembrou que dá aulas de administração numa faculdade há muitos anos e que qualquer dirigente “deve ter o dever” de saber como administrar uma empresa. “Digo uma coisa: administração não é para qualquer um. Cansei de ver o atual presidente insinuar que recebíamos sem prestar serviços”, completou.