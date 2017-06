Advogado apela para que o povo entenda situação de Sueli Feitosa

Segundo Mitsunaga, a liberdade de

Feitosa pode ajudar nas investigações

O fato de Sueli Feitosa estar em liberdade pode ajudar nas investigações sobre os outros envolvidos no esquema de desvio de dinheiro público. Afinal, a Polícia Civil pode convocar a ex-tesoureira a qualquer momento para um interrogatório, uma vez que a Justiça proibiu Sueli de deixar a cidade. Foi uma das condições para que ela deixasse a prisão. A outra é não ter acesso ao prédio da prefeitura e muito menos na tesouraria do município. Porém, administração possui muitas repartições espalhadas pela cidade, inclusive em prédios alugados.

O advogado Luiz Henrique Mitsunaga também concorda que, em liberdade, Sueli pode colaborar com as investigações. “Facilita muito, pois não vai se depender mais de uma instituição prisional. No momento não consta nenhuma oitiva da Sueli ou do Adilson, mas eles estão à disposição. Só reitero que ela deverá ser ouvida na presença de seu advogado”, afirmou.

Há alguns meses, antes mesmo de citar nomes na “delação pública”, o advogado Luiz Henrique Mitsunaga disse temer pela integridade física de sua cliente. Hoje, ele admitiu que não pediu reforço de segurança para Sueli, mas afirmou que ainda tem a mesma preocupação.

O advogado disse que vai orientar tanto Sueli quanto o cunhado dela, o empresário Adilson Gomes de Souza, a permanecerem em suas residências. “Eles precisam voltar a uma rotina, pois estão fora de casa há quatro meses. Minha maior preocupação é com a Sueli, até mesmo em questão de sentimentos”, disse.

Segundo Mitsunaga, os dois vão voltar a conviver com a sociedade de Santa Cruz do Rio Pardo e ele espera que a população compreenda o rito do Poder Judiciário. “Peço à população que viva este momento com muita serenidade. Não desejamos tumultos e nem desavenças, pois eles não perderam a condição de cidadão, têm bons antecedentes e residências fixas”, afirmou.

Sueli Feitosa não pode se ausentar do domicílio a partir das 22h e também não poderá entrar no prédio da prefeitura, a exemplo do cunhado Adilson Gomes. “Esta foi uma das condições impostas pelo Tribunal de Justiça. Não poderão frequentar o prédio da prefeitura e nem ter algum tipo de contato com os funcionários”, afirmou.

Mistério

Na sexta-feira, em frente ao Fórum de Santa Cruz, o advogado deu algumas declarações polêmicas. Entre elas, Mitsunaga disse que Sueli ainda pode contar novidades no caso de desvio de dinheiro público. “Ela falou bastante, mas também já ouvi que há mais informações para falar. No momento oportuno, a Sueli vai falar”, disse, enigmático.