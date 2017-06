Alunos de Centro Cultural se apresentam no Colégio Camões nesta segunda

O Centro Cultural “Special Dog” vai apresentar um “Concerto Didático” a partir das 14h desta segunda-feira, 26, nas dependências do Colégio Camões, em Santa Cruz do Rio Pardo. Os músicos já se apresentam na escola Sesi e ainda deverão participar de outros concertos em instituições escolares.

O “Conserto Didático”, segundo o Centro Cultural Special Dog, é uma interação entre música — no caso, totalmente orquestral — e o público, seja ele jovem, infantil ou mesmo adulto.

Os instrumentos são apresentados ao longo da exibição, quando cada músico diz algo sobre ele, de maneira prática e compreensiva.

Num determinado momento, um integrante da plateia dos estudantes é escolhido e chamado ao palco para conduzir a orquestra, na verdade exercitar uma regência de verdade.

Segundo os músicos, a energia do novo “regente” é repassada à orquestra, criando uma descontração em todo o ambiente. Afinal, em cada gesto do “maestro” a orquestra vai reagir de acordo com o tempo gesticulado.

Os repertórios do “Concerto Didático” são predominantemente clássicos populares conhecidos, além da música popular. Os estudantes da escola vão ouvir trilhas de filmes, pops nacionais e internacionais sendo tocadas por instrumentos de orquestra.

Além de apresentar a música orquestral, o objetivo é levar conhecimento às escolas sobre os instrumentos e suas especialidades. Também há uma greve viagem na história da música entre todos os períodos. O repertório é sincronizado de acordo com os períodos mencionados.