Bombeiros e município fecham acordo para manter corporação

Prefeitura vai bancar algumas despesas, mas

ficou definido que Estado terá participação maior

Duas reuniões, uma em São Paulo e outra no gabinete do prefeito Otacílio Assis (PSB), em Santa Cruz do Rio Pardo, selaram um acordo para a manutenção do Corpo de Bombeiros na cidade pelos próximos 30 anos. Havia um impasse sobre o custeio da corporação desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional a “Taxa de Incêndio” cobrada em vários municípios brasileiros, inclusive Santa Cruz. Como o convênio na cidade era baseado inteiramente na taxa, os bombeiros ficaram sem recursos.

O problema aconteceu porque o Estado, que deveria assumir toda a responsabilidade pelo serviço — de acordo com o que sugeriu o STF ao julgar a taxa —, transfere custos ao município. Convênios anteriores estipulavam que a prefeitura deveria arcar com a maioria das despesas, inclusive compra de caminhões e veículos para o trabalho de combate ao incêndio.

O recolhimento da taxa rendeu mais de R$ 500 mil, que estão depositados numa conta especial de um fundo administrado pelos bombeiros. O problema é que, devido à decisão do STF, os valores estão sujeitos à devolução aos contribuintes e, portanto, não podem ser sacados. Os bombeiros de Santa Cruz poderia ficar sem combustível e até alimentação para os soldados.

Há duas semanas, o prefeito Otacílio Assis (PSB) liderou uma campanha envolvendo empresários e a Associação Comercial e Empresarial (ACE) para custear as despesas dos bombeiros enquanto o impasse não tivesse uma solução jurídica. Segundo ele, o município não poderia usar dinheiro do orçamento porque não havia previsão legal e sequer um acordo assinado.

Na semana passada, o impasse teve um final feliz. Em reunião com o secretário de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, para discutir uma solução. O encontro, na quarta-feira, 22, foi no gabinete do secretário e contou com a presença do deputado santa-cruzense Ricardo Madalena (PR) e militares do Corpo de Bombeiros estadual.

Ao contrário de uma reunião com comandantes regionais há duas semanas, o clima foi amistoso. Segundo o prefeito Otacílio, ajudou o fato do secretário Mágino ser um conhecido dele desde 2002. Houve um acerto para custear as despesas dos bombeiros e, segundo Otacílio, os valores estão dentro daquilo que o município estava disposto a oferecer. A reunião durou quase duas horas.

“O secretário e o coronel que comanda os bombeiros no Estado entenderam que Santa Cruz do Rio Pardo é um município pequeno e não tem condições de sustentar sozinho a corporação”, disse. “O acordo foi fruto de um bom senso”, disse.

‘Pequenas despesas’

O acerto prevê a formalização de um novo convênio, já que o anterior tinha como base exclusivamente a arrecadação da Taxa de Incêndio. Enquanto isso, Otacílio e o comando dos bombeiros assinaram um termo chamado de “Plano de Trabalho”, o que dará autorização jurídica para que o município possa investir recursos na corporação em Santa Cruz.

Mas ainda haverá necessidade da Câmara aprovar pelo menos duas leis referendando os investimentos. Uma delas será para autorizar o remanejamento de recursos do município. De acordo com o prefeito, a prefeitura não vai bancar grandes obrigações. “Vamos fornecer a sede, alimentação, pagar contas de água e luz, combustível e pequenos consertos de veículos”, explicou. O plano foi assinado anteontem, com nova reunião no gabinete do prefeito.