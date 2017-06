Libertados, Sueli Feitosa e o cunhado já estão em Santa Cruz

Tribunal de Justiça de S. Paulo concedeu

a liberdade, mas os dois terão restrições

Em julgamento realizado na tarde da última quinta-feira, 22, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória para a ex-tesoureira da prefeitura, Sueli de Fátima Feitosa, e para o cunhado dela, o empresário Adilson Gomes de Souza. Os dois estavam presos desde fevereiro. Sueli confessou ter participado de um esquema criminoso para desviar milhões dos cofres da prefeitura durante muitos anos. Já Adilson foi acusado de atrapalhar as investigações e de ser um dos principais beneficiários do dinheiro desviado.

A ordem de habeas corpus aceitou as alegações do advogado de Sueli e Adilson, Luiz Henrique Mitsunaga, que alegou constrangimento ilegal e excesso de prazo de prisão, uma vez que ainda não houve sequer julgamento do caso.

Apesar do julgamento ter ocorrido na quinta-feira, somente no dia seguinte os trâmites burocráticos foram cumpridos. O advogado Luiz Henrique Mitsunaga permaneceu no Fórum de Santa Cruz do Rio Pardo até a chegada da ordem de soltura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em seguida, ele comunicou a família.

Sueli estava no presídio feminino de Pirajuí-SP, enquanto Adilson Gomes permanecia na penitenciária de Cerqueira César.

Adilson chegou a Santa Cruz do Rio Pardo no início da noite de sexta-feira, 23, numa caminhonete dirigida pela mulher, Camila Souza. Já Sueli preferiu uma entrada “cinematográfica” na residência do Jardim Braúna, uma vez que vários repórteres a aguardavam nas imediações. À meia-noite, a ex-tesoureira chegou escondida na caçamba de uma pequena caminhonete dirigida pelo irmão de Adilson Gomes. Uma lona a encobria. O veículo entrou na garagem sem que o motorista deixasse o volante.

Segundo o radialista Diego Singolani, da rádio 104 FM, era possível ouvir gritos de choro de Sueli e da mãe dela, a aposentada Maria Aparecida Feitosa.

Sueli já confessou ter desviado cerca de R$ 2,3 milhões dos cofres da prefeitura, mas a polícia acredita que o valor seja bem maior. A administração, segundo já anunciou o prefeito Otacílio Assis (PSB), trabalha com a cifra de R$ 6 milhões como o valor desviado.

No mês passado, em “delação pública” entregue à imprensa pelo advogado Luiz Henrique Mitsunaga, Sueli disse que começou a desviar dinheiro no governo de Adilson Mira (PSDB), a mando do ex-secretário Ricardo Moral, que falava em nome do “chefe”. A extorsão teria continuado até o início do governo de Otacílio Assis (PSB), quando Sueli resolveu parar. No entanto, ela disse que neste período foi descoberta por Cláudio Gimenez, atual presidente da Codesan, que continuou recebendo envelopes de dinheiro entregues a um motoboy. A ex-tesoureira disse que o último “pagamento” de dinheiro desviado ocorreu em outubro do ano passado. Em dezembro, ela foi descoberta e fugiu, sendo presa em fevereiro deste ano.

Funcionária não foi demitida

e pode até reassumir o cargo

Sueli Feitosa ainda é funcionária da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. A demissão dela, embora já sugerida no relatório de uma sindicância interna, ainda depende da conclusão de um processo administrativo, já que a ex-tesoureira é concursada e não pode ser demitida sem justa causa e sem direito à plena defesa. O advogado Luiz Henrique Mitsunaga já está defendendo Sueli no âmbito da administração.

Mitsunaga, inclusive, orientou sua cliente a não pedir demissão do cargo público. Sueli, entretanto, já não exerce o cargo gratificado de tesoureira, uma vez que foi demitida pelo prefeito Otacílio Assis quando o esquema criminoso foi descoberto, na véspera do Natal do ano passado. Mas ela retorna automaticamente ao cargo de origem, já que é oficial administrativo.

Sueli também não pode ser demitida por faltas porque as ausências dos últimos meses podem ser justificadas, uma vez que ela estava presa.

A situação muda a partir desta segunda-feira, já que Sueli Feitosa está em liberdade. Para todos os efeitos da lei, ela deverá se apresentar ao serviço público, ficando à disposição de seus superiores.

É provável, entretanto, que Sueli apresente um atestado médico. E não estará mentindo sobre suas condições de saúde, pois o advogado Luiz Henrique Mitsunaga, que a visitou várias vezes no presídio de Pirajuí-SP, disse em entrevistas que a ex-tesoureira estava deprimida, chorando a todo instante.

A mesma informação deu o delegado de polícia Renato Mardegan, após visitar Sueli há duas semanas.

Polêmica à parte, Sueli pode ser designada pela prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo para trabalhar em algum setor ou órgão fora do prédio da administração, do qual não pode se aproximar por força da decisão do Tribunal de Justiça.

Ouvido anteontem pela imprensa, o prefeito Otacílio Assis (PSB) brincou com a situação ao ser questionado pelo radialista Dário Miguel, dizendo que poderia “emprestar” a servidora Sueli para algum órgão do Estado. “Provavelmente eu vou indicá-la à Delegacia de Polícia, que está precisando de muitos funcionários, para que ela assessore o delegado”, afirmou, sob risos, no final da entrevista.