Mira procura Gimenez e sugere defesa comum

Embora sejam adversários políticos, o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) procurou o atual presidente da Codesan, Cláudio Gimenez, sugerindo algum tipo de defesa comum. Os dois e mais o ex-secretário Ricardo Moral foram citados por Sueli Feitosa como beneficiários do esquema de desvio de dinheiro público. Todos negam.

A reportagem apurou que Cláudio Gimenez negou qualquer ato em conjunto com Mira. Ele teria informado o ex-prefeito de que não possui sequer advogado, que é inocente e que, no momento, faz uma investigação particular para descobrir quem envolveu seu nome neste crime. Procurado, Gimenez não quis comentar o caso.

Na semana passada, Mira sinalizou estar em sintonia com seu ex-secretário Ricardo Moral, também citado por Sueli. Afinal, foi Adilson Mira quem divulgou à imprensa cópia de um ofício de Moral colocando seus sigilos à disposição da Justiça.

Juiz indefere pedido

do ex-prefeito Mira

Não adiantou muito a atitude do ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), citado na “delação pública” de Sueli Feitosa como um dos envolvidos no esquema de desvio de dinheiro público, de colocar seus sigilos à disposição das autoridades e pedir para ter acesso aos autos do inquérito. Há duas semanas Mira vem anunciando estas medidas a emissoras de rádio. Ele chegou a encaminhar ofícios aos delegados de polícia e ao Ministério Público, além do juiz Leonardo Labriola Ferreira Menino, responsável pelo caso no Poder Judiciário.

Na semana passada, porém, o magistrado indeferiu o pedido do ex-prefeito para ter acesso aos autos do inquérito. Segundo o despacho, “o peticionário não é representando ou indiciado”.

O juiz também lembrou que o inquérito tramita sobre segredo de justiça, o que impede sua publicidade. O despacho diz que, tendo Adilson Mira sido citado pela ex-tesoureira e a existência de outro inquérito policial sobre estes fatos, o ex-prefeito poderá ter vista dos autos “após a realização de diligências preliminares eventualmente sigilosas”.