Reaberto, frigorífico inicia projeto para a exportação

Primeiros lotes de gado chegaram na quinta

e produção foi retomada no dia seguinte

Menos de uma semana depois de contratar 105 funcionários para a retomada da produção, após quase um ano de paralisação provocada por uma grave crise financeira, o frigorífico Itajara recebeu na quinta-feira, 22, os primeiros lotes de animais para o abate, que começou anteontem. O trabalho foi acompanhado pelo dono da empresa, Ronaldo Rodrigues Alves, e pelo empresário Fernando Britti, do Frigorífico Mercosul, que firmou parceria com o Itajara.

A empresa de Santa Cruz do Rio Pardo, uma das que mais empregam no município, se envolveu numa grave crise financeira há um ano, quando também houve problemas entre os sócios. Sem pagar salários, paralisou as atividades, fez a rescisão indireta dos contratos de trabalho e aguardou uma decisão do Judiciário sobre um pedido de recuperação judicial.

O alento aconteceu em março, quando, autorizado pela Justiça, o Itajara reuniu os credores em Santa Cruz do Rio Pardo e fechou um acordo, possibilitando a retomada dos negócios. O empresário Ronaldo Rodrigues Alves, então, passou a negociar com parceiros para que o Itajara retomasse a produção com poder financeiro.

Fernando Britti é especialista em exportação de carne bovina e suína. Pela empresa Mercosul, ele obteve sucesso no exterior. “Surgiu a oportunidade de entrarmos como parceiros dentro do Itajara. O Ronaldo mostrou seu projeto e resolvemos acertar a parceria. A ideia é juntar forças para fazer algo diferente, não mais voltado apenas para o mercado interno”, disse.

Fernando não conhecia Santa Cruz do Rio Pardo. Morador em Porto Alegre, ele admitiu que vai disponibilizar seus conhecimentos para levar o Itajara à exportação de carne. “O momento econômico do setor, segundo ele, mostra um cenário de oportunidades”, disse, referindo-se aos problemas da “gigante” JBS, o maior frigorífico do País e que se envolveu em denúncias de corrupção.

“A sinalização do mercado é que haverá oportunidades para os médios e pequenos frigoríficos. Acho que ainda é um cenário um pouco confuso, mas uma melhor avaliação vai surgiu com o tempo”, afirmou.

O Frigorífico Itajara manteve na semana passada os 105 funcionários contratados no último sábado, 17, mas este número deve crescer com a produção normalizada.