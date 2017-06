Cartas – Edição de 25/06/2017

Solução caipira

Hoje, assisti pela televisão, nos jornais matutinos, uma discussão sobre o preço dos remédios e a adequação das farmácias para aplicação de vacinas.

De tempos, tenho observado que os remédios contidos na embalagem, superam a indicação medica da quantidade. Sempre sobram, após o efeito medicamentoso, remédios na caixinha. Fazer o quê com eles se o mal já foi erradicado? Esperar a doença voltar? Até poderia ser, desde que o remédio embalado a vácuo, não superasse a segunda mentira: vencimento.

Como exemplo técnico, tenho aqui uma receita de uso oral que prescreve o seguinte: “uma cápsula a cada 6 horas por 5 dias”. Considerando que existe o período noturno, seriam tomadas, no máximo, 3 cápsulas em cada dia, no total de 5 dias, dando, no total, 15 cápsulas. Deixando uma vantagem de 1/3, atingiríamos 20 cápsulas. Mas por que tudo isso, em se tratando de preço menor, que de forma maior atinge a população carente, que não tem todos os remédios na chamada “farmácia popular” que não cobre nem o mínimo das doenças? Pressão alta, diabetes, asma e dor de cabeça. Não são a gama de doenças das pessoas carentes?

Voltando ao controle de preços, especificamente, eu tenho aqui uma receita médica de Hidrotizin, de 25 mg, cujos remédios vêm embalados em uma cartela, contendo 15 comprimidos em cada uma, e na caixa, 3 cartelas — totalizando 45 comprimidos.

Já tomei os meus 15 comprimidos recomendados, e o mal, se não erradicado, foi debelado.

Paguei pelos comprimidos devidamente embalados em cartelas e caixas R$ 28,00.

Perguntas que agora faço aos órgãos controladores de preço, a dsoutora Farmacêutica Licenciada, responsável pelo remédio, feito lá na Via Anchieta, o que faço com o restante do medicamento? Espero vencer para dar medicamento vencido a outros ou a Doutora Vanda Farmacêutica, responsável pelo remédio, não tem noção de quantidade da utilização do mesmo.

Outra hipótese seria o laboratório, através das farmácias e distribuidoras, devolverem o que paguei pelo não usado.

Se é que querem mesmo abaixar o preço, fica aqui uma solução caipira para os laboratórios e todos os demais encargos proeminentes e provenientes da distribuição.

Por que não, já que as receitas do medicamento especifico, são no máximo de 10 capsulas, aceitam a sugestão caipira de comercializar uma cartela do medicamento vendida em separado?

Caso contrário, pergunto se nessas embalagens abusivas estão incluídas o que se gasta em amostra grátis, os ordenados de divulgação dos propagandistas dos consultórios médicos e a margem abusiva da distribuição. No caso especifico, eu pagaria apenas R$ 10,00 pelo medicamento e ainda sobrariam 5 cápsulas, para debelar a doença.

Se o negócio é sério, e não apenas propagandas televisivas, de intenção demonstrativa, vamos fazer o correto.

Em tempo, tenho a receita, o valor cobrado pela totalidade e a sobra. Estou à disposição dos que se julgarem ofendidos, tendo comigo a receita, a embalagem e a sobra que devolvo ao laboratório e distribuidor pela metade do preço.

Sendo, só para o momento, dato e raso.

— Professor Eduardo Tasha Gonlçaves, “filho da Bene e do Major” (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Jesus por João

O Evangelho de João destoa dos demais ditos sinóticos (mesmo olhar, em grego), além de independente, esse Evangelho é original. Ele apresenta Jesus com uma linguagem diferente, com uma intimidade de quem o conheceu muito, talvez justificando ser “o discípulo que Jesus amava”.

Logo no início lemos (Jo 1, 1-4, 14-18): No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João (Batista) dá testemunho dele, e exclama: Eis aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou.

João não deixa dúvida sobre a existência anterior de Jesus ao seu nascimento, não somente estava junto de Deus, mas era Deus. E para que fique claro, ele completa que o Verbo encarnou e viveu junto deles. Em seguida, João mostra o motivo que deixava os judeus quererem matar Jesus (Jo 5, 18-21): Por esta razão os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: Em verdade, em verdade vos digo: o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma; ele só faz o que vê fazer o Pai; e tudo o que o Pai faz, o faz também semelhantemente o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz; e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer.

E João ainda nos mostra a importância de quem conhece Jesus realmente deve conhecê-lo muito bem porque não aceitá-lo como Salvador é certeza de ser condenado (Jo 5, 22-24): Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida.

Tenho a convicção, por tudo isso, que religião não deveria ser segunda atividade de ninguém, nem mesmo de médicos, advogados etc., mas deve ser primeira atividade, o sacerdócio, no seu sentido mais íntimo da palavra, a dedicação a Deus.

E para as diferentes denominações ainda vemos a mensagem (Jo 17,20- 22): não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

‘República da Delação’

O Brasil está se transformando na “República da Delação”. Os delatores são considerados salvadores da Pátria. Recebem homenagem de tribunais e de casas legislativas. Diante deles, curvam-se togas. Quase têm o direito de sentar-se na cadeira do juiz.

Sob o prisma da Ciência do Direito, qual é o valor da delação? Valor nenhum.

Para começar, a prova testemunhal, mesmo de pessoas dignas, é uma prova secundária. O testemunho é extremamente falível. Quem algum dia aprendeu alguma coisa de Direito sabe muito bem disso.

Se o testemunho de cidadãos idôneos é considerado de pouca relevância, o que dizer do testemunho de criminosos condenados pela Justiça?

Só mesmo num tempo em que a paixão política pretende virar a Ciência do Direito de cabeça para baixo, dá-se credibilidade à delação e considera-se o delator um servidor da Justiça.

As tempestades não são eternas. O Direito está nestes dias, no Brasil, sob o fragor de uma tempestade verbal.

Serenados os ânimos, voltará a ser proclamado hoje o que foi proclamado ontem.

Se a prova testemunhal é a prostituta das provas, como sempre se ensinou nas faculdades de Direito, a prova testemunhal que emerge do mundo do crime não é prova alguma.

Lamento que os estudantes dos cursos jurídicos, como os cidadãos em geral, estejam recebendo lavagem cerebral para entender como sendo Direito o que, na verdade, é o oposto do Direito.

Este articulista sente-se no dever de denunciar a balbúrdia que está sendo armada no país, resumida nos itens seguintes:

a) a negação do Direito é apresentada como afirmação do Direito;

b) a imparcialidade do juiz é deixada de lado como se fosse virtude anacrônica;

c) a discrição do magistrado, a modéstia é substituída pelos holofotes consagradores, manipulados pelos beneficiários da execrável parcialidade.

Relativamente à delação premiada, faço uma ressalva. Merece abrandamento da pena ou mesmo perdão judicial aquele que, tendo participado de um crime (sequestro de uma pessoa, por exemplo), desiste de seu intento no trajeto do crime e fornece às autoridades informações que permitam (no exemplo que estamos citando) a localização do sequestrado e o consequente resgate da vida em perigo. Numa hipótese como essa, o arrependimento do criminoso tem a marca da nobreza e o Estado, premiando sua conduta, age eticamente.

Não me manifesto sobre o tema delação premiada, em virtude de fatos que ocupam o noticiário hoje. Manifestei opinião contrária à validade das delações premiadas em artigo publicado em jornais.

— João Baptista Herkenhoff, magistrado aposentado (Vitória-ES)

Sociedade e trânsito

O número de acidentes nas estradas do Brasil é preocupante: mais de 41 mil pessoas morrem todos os anos, vítimas de acidentes fatais, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Estatísticas indicam que 94% dos acidentes fatais são decorrentes de falhas humanas. Todos os anos, instituições não governamentais e o poder público discutem medidas variadas para educar e mobilizar motoristas, pedestres e ciclistas e para alertá-los sobre o perigo de adotar condutas imprudentes no trânsito.

Nesse sentido, destaca-se o movimento Maio Amarelo, lançado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária há quatro anos, e que, em 2017, teve o período mais frutífero. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade da construção de um trânsito seguro para a preservação da vida, a campanha contou com a adesão de todos os Departamentos Estaduais de Trânsito do país, além de diversos órgãos de diferentes setores da sociedade civil. Neste ano, o Maio Amarelo promoveu o tema “Minha Escolha Faz a Diferença”, que destacava a proibição do uso do aparelho celular ao volante, do consumo de álcool antes de dirigir, e incentivava o respeito aos limites de velocidade, o uso do cinto de segurança, entre outras atitudes.

A sociedade, sentindo-se vítima e responsável pelas casualidades decorrentes da insensatez no trânsito, abraçou o movimento. Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) demonstram que houve uma redução de 25% no número de mortos no trânsito na primeira quinzena de maio de 2017, em comparação com o mesmo período do ano passado, e uma redução de 8% no número de acidentes.

Soma-se a esses esforços, o trabalho dos agentes do Detran por meio de blitze educativas, palestras, atividades lúdicas, além da grande divulgação por parte da mídia, tinham o intuito de levar o cidadão a questionar o comportamento no trânsito. Destaca-se também o papel dos Centros de Formação de Condutores (CFCs), que trabalham para estimular uma conduta altruísta e para preparar e formar motoristas que priorizem a segurança sempre que estiverem com as mãos no volante. Nesse sentido, são peças fundamentais os instrutores de autoescolas e os simuladores de direção veicular, pois promovem a condução responsável por meio de práticas em diferentes expoentes que exigem do motorista percepção e cuidado. Hoje já é possível que o aluno vivencie a experiência de conduzir e manusear o celular ao mesmo tempo ou de reproduzir o estado de embriaguez no volante, por exemplo, o que reforça a nocividade dessas ações e fortalece os ensinamentos dos instrutores.

A cultura brasileira, já acostumada com maus hábitos, carece de um processo compreensivo e profundo de reeducação nas estradas. Valores de respeito ao próximo, ensinados a todos como premissa de uma convivência harmônica, são condições indispensáveis para melhorar as condições do trânsito. O Maio Amarelo já mobilizou pessoas de 23 países, nos cinco continentes. No Brasil, os números mostram que o cidadão entendeu a causa. Que na continuidade do ano mantenha-se a construção de um trânsito mais humanizado, a fim de reduzir as perdas e casualidades nas ruas, estradas e rodovias do país.

— Carlos Santana (São Paulo-SP)

Foto do Leitor

Os primórdios do

telefone em S. Cruz

— O antigo Posto Telefônico de Santa Cruz do Rio Pardo ficava na travessa Manoel Herculano, via que liga a praça Deputado Leônidas Camarinha à avenida Tiradentes. A foto do acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro está sem data, mas mostra que o prédio é praticamente igual ao atual, onde funcionou vários comércios.