Coluna de João Zanata Neto – Edição de 25/06/2017

João Zanata Neto *

Embora, estejamos certos de que muitas coisas hão de acontecer, não podemos dizer que algumas delas não nos surpreendam, pois tamanha é a ousadia de seus autores.

No mais das vezes, sempre temos uma visão realista do mundo no qual vivemos, mas a incerteza ou um temor ocasional nos faz desejar certas ilusões passageiras.

Isto quer dizer que os nossos pensamentos nem sempre são arrazoados. Os erros e palpites infundados compõe aquela nossa imperfeição tolerável que não exige muito esforço para um perdão. A rigidez do nosso caráter transita, às vezes, por abominações da moralidade em seu sentido mais amplo.

Então, a vida social, coletiva, nos agracia com os freios dos pensamentos alheios e não será preciso muita reflexão para nos reorientarmos. A falta desta reorganização dos pensamentos é, na verdade, um isolacionismo que vulgarmente denominamos de teimosia ou radicalismo.

O mal que um isolacionista pode causar a toda uma sociedade depende do seu status social. Se se trata de um líder, estaremos dando azo a toda uma sorte de arbitrariedade.

Esta questão nos leva a estimar o grande erro em se atribuir os destinos da sociedade a uma só pessoa. Isto quer dizer que um colegiado, um parlamento, uma assembléia, um conselho são formas mais acertadas de se obter decisões mais coerentes.

No entanto, este conselho deve ter atributos de independência, neutralidade e capacidade de emitir decisões valoradas que se adéquem a problemática social.

Seria mais salutar ter um conselho jurídico e um conselho executivo. A modicidade da proposição já traz a vantagem da economicidade, desde que razoavelmente engendrada. Isto significa que um país pode muito bem ser conduzido por duas repartições do seu poder uno.

Um conselho jurídico eleito pelo povo com membros de carreira jurídica seria muito mais preparado para legislar, evitando-se as intermináveis declarações de inconstitucionalidade.

Por sua vez, um conselho executivo eleito da mesma forma, angariaria muito mais racionalidade nos tratos públicos, evitando-se as tão nefastas manobras politiqueiras.

Em que pese a ousadia destas ideias, pois ensejam quase uma metamorfose constitucional, é de se pensar com acuidade, pois a constituição não se reveste de uma imutabilidade, ressalvadas as ditas cláusulas pétreas, essenciais ao estado democrático de direito.

É de se pensar, então, a real necessidade de um Poder Legislativo exercido por excelências sem o devido preparo jurídico. A crise de representatividade se coloca como a principal fonte de distorção da vontade popular. Seria demais dizer que ele é uma ferramenta rústica para talhar uma lei que requer o fino trato dos escultores jurídicos?

Eu acho que sim, pois a presença de uma Comissão de Constituição e Justiça é a grande prova da necessidade de saberes jurídicos notáveis.

Mas, como já mencionei no início, estou longe de querer me passar por um isolacionista. Admito, dizendo com acento e certa pausa de reflexão, que se passar por um revolucionário da nova ordem constitucional é menos pior que se acomodar no velho leito constitucional, que muitas vezes nos causa insônia e preocupação.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.