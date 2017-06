Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 25/06/2017

O que se vê da Lua?

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Esta crônica começaria mais interessante se eu ainda tivesse comigo alguns livros do Câmara Cascudo para consultar. Certamente, no “Dicionário de Folclore” ou em “Superstições no Brasil” eu haveria de encontrar para lembrar, qual é mesmo o castigo que se aplica ao genro que vê a sogra pelada – mesmo que acidentalmente.

Dizem que o filósofo Nietzsche enlouqueceu ao ponto de jamais pronunciar uma palavra por, acidentalmente, ter visto um cocheiro espancar um cavalo numa rua de Turim.

Pois na linha da praga rogada contra o genro zoiudo e a loucura do filósofo alemão, tenho gastado muitas dessas tardes sem ter o que fazer tentando imaginar algo que eu não suportaria encarar. Como muitas dessas tardes eu passo tomando chope em dobro na varanda do Charlie, outro dia fui surpreendido pela Lua, onde, evidentemente, eu nunca haverei de estar.

Se num sorteio da NASA meu nome fosse premiado para ir à Lua representando o povo brasileiro, eu juro que me esconderia num quarto da casa de meus pais, lá na Rua Elizabete, onde ninguém pudesse me achar para entregar a passagem. Ir à Lua talvez não seja o caso, o problema é voltar de lá. (Ir pro espaço até um radioamador de Bauru já foi, sem maiores consequências, ainda que para ver se o cultivo de alface se dá bem nas baixas gravidades). Não é a Lua que me amedronta, ou os riscos da viagem, o incômodo daquela roupa, o não ter o que fazer durante dias naquela nave apertadinha e, enfim, aqueles mares de tranquilidade e areia. O que me enche de medo é a vista que se tem da Lua. Eu não haveria de suportar enxergar a Terra inteira de uma só vez.

A Terra inteira de uma só vez com tudo o que nela existe, inclusive do outro lado, aquele que não se vê na mesma hora. Todos os oceanos, e os rios deste lado e do outro lado do espigão, com seus peixes de couro e escamas. Todos os veículos, e os animais vertebrados e invertebrados, com seu onde ir. Todos os lares e quartos de hotel, com seus previsíveis aparelhos de tv. A muralha da China, as pirâmides do Egito, o metrô de Paris, o estuário do Prata. Todas as cidades, até aquelas a que o Google ainda não chegou. As cidades e suas bibliotecas, com todos os livros escritos até aqui. As cidades e suas discotecas, suas estações de rádio, e todos os locutores falando qualquer coisa ao mesmo tempo. Todos os mendigos esmolando ao mesmo tempo. As festas de rua, os jogos e os treinos exaustivos. Os cultos evangélicos e as reuniões secretas. Todas as preces, em todas as línguas e todas as crenças nessa hora. O som abafado que vem dos hospitais, dos asilos, dos presídios, e dos manicômios. Os ativos, os aposentados e os incapazes. Tudo e todos que naquele instante vivesse, acordado ou tentando dormir, sorrindo ou chorando, tentando lembrar ou tentando esquecer. 7 bilhões de pessoas com seus medos e seus sonhos, tudo de uma vez só, num mesmo pontinho azul que eu haveria de enxergar lá da Lua, sabendo que entre nós a distância teria aumentado para 384.400 quilômetros, e que de nada me serviria aquele velho telescópio com que víamos a Lua lá de casa.