Coluna “Dicas” – Edição de 25/06/2017

A seco

Na última quarta-feira, 21, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) distribuiu mais de R$ 7 milhões para 59 municípios paulistas, vários deles da região. Não deu um centavo para Santa Cruz do Rio Pardo…

Autoridades

Estava previsto para ontem à noite, na Igreja Assembleia de Deus Valentes de Betel, um evento para fortalecer espiritualmente as autoridades de Santa Cruz e região. Batizado de “Autoridades nas Mãos do Senhor”, a reunião religiosa teria a presença do prefeito Otacilio Assis (PSB), do deputado Ricardo Madalena (PR) e outras autoridades da região.

Retomada

Por outro lado, a Câmara aprovou na semana passada projeto que revoga uma lei do ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), que doou terreno para a igreja evangélica “Assembleia de Deus”. O local, porém, já está abandonado desde que o Ministério Público passou a acionar Mira e as igrejas contestando as doações, que não são permitidas pela Constituição Federal. Pelo menos uma igreja evangélica perdeu o prédio que construiu, já que foi obrigado pela Justiça a devolver o terreno.

Gilete Press

Ninguém duvida que, com quase 40 anos, o DEBATE serve de exemplo para vários veículos de comunicação. Mas copiar já é demais. Em Ourinhos, é comum a prática de copiar fotos do site do jornal e publicar sem ao menos citar a fonte. Em Santa Cruz, há aqueles que já copiam textos e colocam seus nomes como “autores”…

Sem solução

O prefeito Otacílio Assis (PSB) comentou na semana passada que aparentemente não há solução à vista para os congestionamentos na avenida Clementino Gonçalves, justamente na quadra onde mora, por causa do semáforo na esquina com o ginásio de esportes. O dispositivo possui mais de quatro operações de acordo com o fluxo nas esquinas e, portanto, não há meios de aumentar o tempo num dos lados. O problema parece mesmo ser o excesso de veículos em Santa Cruz do Rio Pardo…

Distância

O vereador Edvaldo Godoy (DEM) está cada vez mais longe do grupo do prefeito Otacílio, pelo qual se reelegeu. Na semana passada, em entrevista à 104 FM, Edvaldo disse que o Executivo “afunda junto” caso as investigações do caso Sueli Feitosa cheguem à Codesan. O prefeito não gostou nadinha do comentário e, em entrevistas a outras emissoras, fez declarações indiretas a Edvaldo.

Milhares de papéis

O prefeito estava viajando na semana passada, mas os funcionários da prefeitura se desdobraram para responder a um requerimento do vereador Murilo Sala (SD), que pediu documentos sobre fornecedores citados na “delação pública” de Sueli Feitosa. Foram fornecidos 12 volumes e milhares de páginas…

“Coisas de Política”

Testando…

O prefeito daquela cidade contratou uma firma para realizar alguns pequenos consertos em seu gabinete. Era uma tomada estragada, um pé de móvel quebrado, um trinco da porta com defeito… E assim, uma série de outros estragos. O rapaz, encarregado do serviço apresentou-se no gabinete acompanhado de um ajudante. O prefeito apontou alguns problemas e, ao sair, foi dizendo:

— Você vai sair testando e verificando tudo aí, consertando o que for preciso.

O rapaz, assim que o prefeito saiu, acomodou-se com toda pose na cadeira giratória do chefe do executivo, sentindo-se o máximo! Nisto, o prefeito, que tinha esquecido as chaves do carro, entra no gabinete. O moço, então, com extrema presença de espírito, diz ao seu ajudante:

— Anote aí… cadeira do prefeito devidamente testada e aprovada. Não há reparos a serem feitos nela!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)