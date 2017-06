Garoto é atropelado no centro de S. Cruz

Um menino de 12 anos foi atropelado no começo da noite de quarta-feira, 21, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. O adolescente estava transitando numa bicicleta quando foi atingido por um automóvel. Segundo testemunhas, o condutor do automóvel seguia pela avenida quando um grupo de adolescentes cruzou a preferencial com bicicletas. O garoto P.G.G., morador no bairro Onofre Rosa de Oliveira, sofreu ferimentos generalizados. O Corpo de Bombeiros e a equipe avançada do Samu conduziram o menino para o Pronto Socorro local. Ele ficou sob cuidados médicos e foi liberado após observação.