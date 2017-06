Mulher tem olho colado com ‘Super Bond’

Uma ocorrência inusitada movimentou o setor policial na noite da terça-feira, 20, em Santa Cruz do Rio Pardo. Uma briga entre um casal terminou com o homem aplicando cola “Super Bond” no olho da companheira. A mulher precisou ser atendida imediatamente.

Os policiais foram acionados para atender a briga, mas se surpreenderam ao encontrar a mulher com o olho colado. O caso aconteceu na vila Divineia. O agressor fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

A mulher, segundo os policiais, reclamava de dor e não conseguia enxergar. Ela foi levada para atendimento médico na própria viatura da PM.

Na UPA — Unidade de Pronto Atendimento —, a mulher contou que o ex-marido a persegue para reatar insistentemente o relacionamento. Ela não aceita porque o homem seria muito violento.

Ela não soube explicar em que o momento da briga o homem resolveu colar seus olhos. “Foi uma fração de segundos”, lembrou.

O agressor já foi identificado e está sendo procurado pela polícia. Ele deverá responder por lesão corporal e violência doméstica.