O verdadeiro ‘pé de chumbo’

Chumbos no pé incomodam aposentado

quase 70 anos depois de um tiro acidental

Geralmente o apelido “pé de chumbo” é dado a motoristas que abusam da velocidade ou, no futebol, a jogadores que chutam forte ou mesmo aqueles que se arrastam em campo. Pois existe um verdadeiro “pé de chumbo”, que ganhou o apelido aos 16 anos quando, numa caçada, atirou acidentalmente no próprio pé. O bancário aposentado Roberto Pinto da Rocha, 84, voltou a se lembrar da história porque, 68 anos depois, os chumbos que se alojaram no pé esquerdo voltaram a incomodar.

Em Santa Cruz, poucos conhecem o nome verdadeiro de “Pé de Chumbo”. O que vale é o apelido. Até ele reconhece que, se alguém chamá-lo de ‘Roberto’ na rua, certamente nem vai virar o rosto. É um exemplo clássico do apelido que “cola” a tal ponto que vira nome. “Eu costumo dizer que meu nome é ‘Pé de Chumbo’, vulgo Roberto”, brinca o aposentado.

Aliás, o apelido grudou tanto que contaminou toda a família. Um dos irmãos, por exemplo, é conhecido como “Chumbinho”.

Nascido em Santos, Roberto veio com a família para Santa Cruz do Rio Pardo ainda adolescente, já que o pai, Rocha, iria assumir uma agência bancária. “Pé de Chumbo” conta que morou “numa infinidade de cidades” por conta da profissão do pai, constantemente transferido de uma localidade para outra.

“Mas sou mais santa-cruzense do que santista”, garante o aposentado. De Santos, só sobrou a paixão pelo time de Pelé. Roberto seguiu os passos do pai. “Na época, não era permitido pai e filho trabalharem numa mesma agência, mas meu pai se aposentou e eu entrei no Banespa. Não fiz nem concurso”, contou.

Em Santa Cruz, ele experimentou alegrias, casou-se com Maria Simão, teve três filhos e enfrentou também tragédias. A mais dolorida foi a morte do irmão caçula, Maurinho, num acidente de moto no início dos anos 1970. O jovem, amante da aventura, possuía a primeira motocicleta de grande porte de Santa Cruz, uma reluzente Yamaha bordô 200 cilindradas. Bateu numa camionete na esquina da prefeitura, ficou em coma alguns dias e morreu. O fato causou uma enorme comoção na cidade. “Meus pais definharam depois disso”, conta Roberto.

Tiro no pé provocou apelido

O acidente com uma espingarda parece uma história de humor, mas foi, na verdade, uma tragédia que quase matou Roberto. Aconteceu em Avaré, onde a família morava, durante uma caçada que o menino de 16 anos fazia com um grupo de amigos do pai. Os caçadores estavam equipados com armas e cachorros atrás de capivaras.

“Os cachorros tiravam as capivaras do brejo e traziam para o rio. Era a hora da gente cercar os animais e atirar”, conta Roberto, com detalhes impressionantes para uma história tão antiga. Ele se lembra até dos nomes dos cachorros.

Na tentativa de cercar uma capivara, ele acabou tropeçando e caiu, derrubando a espingarda. Acordou minutos depois, atordoado, e percebeu que algo havia acontecido. O chão e o pé estavam ensopados com sangue. Só então descobriu que, na queda, a espingarda disparou e atingiu o calcanhar de Roberto. Pelo menos 23 chumbos entraram dentro no pé.

Levado às pressas para Avaré, foi atendido pelo ex-prefeito daquela cidade, o médico Paulo Novaes, que constatou risco de morte pela falta de sangue no corpo. Recebeu transfusões e teve cirurgia marcada para o dia seguinte. A medicina tinha poucos recursos naquele longínquo 1949.

Para piorar, na manhã do outro dia os médicos diagnosticaram gangrena. “Chamaram meu pai e avisaram que iriam cortar minha perna na altura do joelho, única alternativa para salvar minha vida”, disse. No centro cirúrgico, um dos médicos começou a serrar a perna até que Paulo Novaes mandou parar. “Se ele vai morrer, que morra com duas pernas. Vamos operar”, disse o médico. “Eu tenho até hoje o sinalzinho do serrote”, conta.

A cirurgia retirou 13 dos 23 chumbos do pé — outros dois sairiam três anos depois. O problema era evitar alguma inevitável inflamação. Foi quando Paulo Novaes citou que havia um remédio experimental, chamado penicilina, inventado logo após a Segunda Guerra Mundial. Um avião foi até São Paulo buscar algumas doses para Roberto. “A penicilina me salvou”, conta.

Mesmo assim, Roberto demorou para se recuperar e ainda viu a morte de perto. “Fiquei duas vezes com vela acesa na mão, até que sarei complemente”, disse. Usou muletas durante quase um ano, quando ganhou o apelido.

Roberto ficou tão bom que ainda jogou bola pelo time do Banespa de Santa Cruz, formou equipes de vôlei e até voltou a caçar. Quase 70 anos depois, o pé voltou a incomodar. Um raio-X mostrou que o problema são os oito chumbos restantes. O médico recomendou uma cirurgia, que deverá ser feita nas próximas semanas. Os objetos serão retirados definitivamente do pé. Vai ficar apenas o eterno apelido “Pé de Chumbo”.