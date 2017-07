Escola de Santa Cruz cria ‘cabide solidário’

Escola de idiomas criou “Street Store” e disponibiliza roupas na rua

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Pode não ser novidade na Europa, mas certamente o é em Santa Cruz do Rio Pardo. A escola de idiomas “CNA Inglês Definitivo” implantou na frente de seu prédio, na avenida Cyro de Mello Camarinha, uma espécie de “Street Store”, que foi batizado de “Cabide Solidário”. A iniciativa funciona com a doação de roupas que ficam expostas num “varal” repleto de cabides. Quem necessitar, é só passar e retirar a peça.

Segundo Ewerton Oliveira, diretor da escola, a iniciativa é comum na Europa ou nos Estados Unidos. “Um franqueado do CNA, da cidade de Louveira, foi o primeiro da rede a tomar esta iniciativa. Gostamos muito e também implantamos em Santa Cruz. Tenho certeza de que será seguida por toda a rede”, disse.

No CNA da cidade, Ewerton inovou e combinou com os alunos que a solidariedade seria ligada à própria matrícula, quando normalmente os jovens recebem cupons para sorteios de viagens, algumas internacionais. “Pois quem doar uma peça de roupa, ganha cupons extras”, explicou.

O “Cabide Solidário” começou a funcionar há pouco mais de uma semana e deve permanecer na rua até 17 de julho. Deu tão certo que o próprio diretor se impressionou com a reação de algumas pessoas. “É o caso daqueles moradores de rua, que na verdade são os que mais respeitam. Eles poderiam levar tudo, mas só pegam uma peça. Um deles retirou um tênis, mas deixou o sapato velho. É emocionante”, contou Ewerton. Algumas pessoas passam e não acreditam na iniciativa. “Elas entram na escola e perguntam se podem levar mesmo”, conta a funcionária Alessandra Simão.

A “vitrine”, aliás, impressiona. Há até roupas importadas, todas em perfeito estado. A escola informa que não há necessidade do doador trazer cabide, pois nem todas as peças são expostas de uma só vez. Dentro da escola, há uma pequena “montanha” de roupas, todas novinhas em folha.

Ewerton lembra que as empresas estão, cada vez mais, adotando iniciativas sociais. “A gente tem o dever social de ajudar quem precisa. Neste aspecto, Santa Cruz é muito solidária. É confortante perceber que o ser humano é bom na essência”, disse.