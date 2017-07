Experiência própria

Aposentado constrói cadeirinhas de rodas para

animais com deficiência ou membros amputados

Depois de anos trabalhando no serviço público, rodando entre secretaria da Saúde e Ciretran, Geraldo Rogério Ribeiro, 57, se aposentou. No entanto, movido pelo sentimento de solidariedade, não deixou de trabalhar. Morador no bairro da Estação, ele constrói cadeirinhas para cães e gatos paraplégicos ou com alguma deficiência nos membros. “Comecei há um ano e meio, como um desafio feito por um amigo”, contou.

Ninguém o ensinou. Geraldo pesquisou na internet, desenhou projetos e descobriu algumas características, como procurar as rodas de acordo com o tamanho do cachorro. Gato, por exemplo, necessita de um produto bem mais leve. “O problema é que eles são mais ariscos”, lembrou.

Claro que Geraldo não pensou nisso quando resolveu ajudar os animais, mas ele possui uma deficiência nas pernas, adquirida na infância quando contraiu paralisia infantil. “Eu estava com 11 meses quando a doença apareceu. Tenho alguma dificuldade, mas consigo andar”, disse. “Já o animal se arrasta e dá muita pena”, disse.

Geraldo participa da Adefis — Associação dos Deficientes Físicos de Santa Cruz — e é espécie de militante pela causa da acessibilidade. Há algum tempo, precisou se submeter a uma cirurgia para corrigir uma hérnia de disco. “A gente ainda tem a quem recorrer, mas e o animal?”, lembra.

O aposentado, por exemplo, dirige um carro adaptado e tem uma moto “Jog” que foi transformada em triciclo. Ao lado, ele mesmo adaptou locais para colocar as muletas.

A cadeirinha para animais é rústica, mas funciona perfeitamente. Geraldo disse que usa tubulação PVC e rodas de carrinhos de feira ou de bebê. Ele passou horas numa pequena oficina que montou na frente da residência até que se aprimorou na técnica. “Muitas saíram tortas”, confessa.

O uso da cadeirinha por cachorros é recomendado principalmente para vítimas de Cinomose, doença cuja sequela é uma deficiência nas patas que impede a movimentação. O cão, neste caso, se arrasta pelo chão.

Geraldo conta que desde criança era curioso por aparelhos elétricos ou pequenos objetos. Era daqueles que desmontava por curiosidade. Mas ele admite que, hoje, demora para fazer consertos em casa. “Minha mulher reclama muito. Eu pego algo para consertar e fica meses na prateleira”, conta. Na verdade, Geraldo prefere construir cadeirinhas ou objetos de madeira.

Sim, o aposentado também é um artista que faz miniaturas de cadeiras e aviões. A matéria prima é cola e prendedores de varal. O resultado é um perfeito objeto artístico.

Veterinário recomenda

‘cadeira’ para animais

O veterinário Carlos Sérgio da Venda, que possui consultório na Ladeira São Domingos, disse que a “cadeirinha” ajuda muito o animal com deficiência. A Cinomose, segundo ele, é apenas uma das causas de uma deficiência. “É aquela que menos ataca o animal. A maioria das deficiências estão ligadas a hérnias de disco, discopatia de coluna ou artrose”, explicou.

A Cinomose, porém, atinge todo o sistema de locomoção do cachorro, em qualquer idade do animal. “Ela provoca um travamento e pode inutilizar as patas traseiras e dianteiras”, disse. O tratamento pode ser feito com acupuntura, com bons resultados. Quando o animal ganha movimentos, deve ser colocado na cadeirinha para incentivá-lo a continuar os exercícios”, disse.

Sérgio, porém, admite que o cachorro, no início, estranha o objeto acoplado ao corpo. “Primeiro ele anda de ré, mas depois acaba percebendo que é uma ajuda. Com o tempo, fica feliz quando o dono se aproxima com a cadeirinha, pois sabe que significa passeio”, explicou. Atualmente existe cura, mas o veterinário alerta que o diagnóstico precisa ser rápido. “Infelizmente a taxa de mortalidade é muito alta nesta doença”, disse.

Outros problemas de locomoção do animal têm relação com o estilo de vida. “Cachorro que sobe escada todo dia pode ter problemas na coluna no futuro”, disse.

A mesma Cinomose que ataca o cão não acomete gatos, mas os felinos estão sujeitos a outras doenças que também aleijam o animal. O problema, segundo o veterinário, é que os gatos demoram para se acostumarem à cadeirinha.