Município ‘ganha’ o prédio de associação

Entidade vai doar toda a área onde funciona o Cras ‘Betinha’

A antiga “Associação de Amigos do Bairro São José”, uma das mais antigas de Santa Cruz do Rio Pardo, vai doar todo o seu patrimônio, acumulado ao longo de décadas, ao município. O gesto inusitado foi anunciado pelo prefeito Otacílio Assis (PSB) na semana passada. O acervo inclui o prédio onde funciona o Cras — Centro de Referência da Assistência Social — “Betinha”, além de um terreno na frente do imóvel.

“Aquela foi uma das associações da cidade que deram certo. Prestou serviços à comunidade durante muitos anos e ajudou, inclusive, o trabalho do frei Chico”, contou Otacílio, ao elogiar a iniciativa dos moradores.

Durante muitos anos, a entidade promoveu festas e eventos no antigo “barracão do São José”, cuja renda era totalmente revertida em ações sociais e auxílios a famílias carentes das antigas favelas conhecidas como “Esqueleto” e “Taturana”. Otacílio fez questão de lembrar que a entidade construiu sua sede social com dinheiro próprio. “Ali não tem dinheiro público”, afirmou.

Entretanto, com a abertura do Centro Social São José, fundado pelo frei Chico (o dominicano Francisco Pessuto, pároco da Igreja de São José), as funções sociais da associação foram assumidas pela nova entidade.

Na época, a diretoria resolveu ceder sua sede social à prefeitura, sem ônus, por tempo indeterminado. No local, foi implantado o “Cras Betinha”.

Anos depois, segundo Otacílio, os antigos dirigentes da associação resolveram ceder em definitivo todo o patrimônio. “Na verdade, eles aprovaram o uso social do prédio, depois de fazerem um grande trabalho pela cidade. Claro que eles deverão impor, como ônus na doação, que o imóvel continue sendo utilizado para uma função social”, disse.

A formalização da doação deverá ser concretizada nos próximos meses. A partir daí, a prefeitura terá condições de investir mais na área, com reformas e ampliações.