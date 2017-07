‘Não vai ter pizza’, diz delegado

Renato Mardegan reuniu colegas de trabalho

numa coletiva em defesa do trabalho da polícia

Se depender da Polícia Civil, o caso de desvio de dinheiro público, no esquema criminoso que era operado pela ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa, não vai acabar em pizza. O alerta foi feito na segunda-feira, 26, durante entrevista coletiva convocada pelo delegado Renato Mardegan, responsável pelo primeiro inquérito que indiciou sete pessoas da família de Sueli por peculato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de documento público, sonegação fiscal e associação criminosa.

O encontro aconteceu na manhã de segunda e reuniu todos os três delegados da Polícia Civil — Renato Mardegan, Valdir Alves de Oliveira e Isabel Bertoldo —, além de todos os investigadores e funcionários da Central de Polícia Judiciária. “Quem conhece a história da polícia de Santa Cruz do Rio Pardo, sabe muito bem que, caso esta pizza apareça, ela será queimada e tostada. Nós vamos, enfim, descobrir a verdade e tomar as providências contra os responsáveis”, afirmou. “Pizza está na cabeça de alguns desavisados e desinformados que não sabem como funciona uma investigação. Pizza está na cabeça de pessoas que votam errado e beneficiam bandidos”, afirmou, demonstrando irritação.

Renato disse que fez questão de convocar os colegas de trabalho para acompanharem a coletiva em sinal de reconhecimento pelo esforço desenvolvido pelo grupo desde que o caso de desvio de dinheiro foi descoberto. Segundo ele, muitas investigações foram feitas sem descanso na rotina de trabalho e em horários fora do expediente.

Por isso, ele aproveitou para repudiar as declarações do prefeito Otacílio Assis (PSB) que, na semana passada, numa entrevista, brincou com a liberdade da ex-tesoureira, dizendo que poderia designar a servidora Sueli Feitosa – que ainda não foi demitida do cargo na prefeitura – para trabalhar na Delegacia de Polícia no assessoramento do delegado. “Foi uma brincadeira de extremo mau gosto. Todos os policiais ficaram chateados e causou uma grande indignação. Realmente precisamos de funcionários, mas de gente imbuída em trabalhar em prol do bem público. Esta declaração ofendeu todos os meus policiais ao sugerir que vai mandar uma pessoa investigada por desvio de dinheiro público para trabalhar na Polícia Civil”, disse.

Mardegan contou que, embora sofra com defasagem de funcionários, a unidade policial de Santa Cruz do Rio Pardo é, pelo terceiro ano consecutivo, a mais produtiva da região que engloba a Delegacia Seccional de Ourinhos, que reúne 12 municípios. Comparada com a região de Bauru, com 175 cidades e mais de 300 unidades policiais, a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Santa Cruz é a quarta colocada.

A reportagem apurou que o prefeito Otacílio Assis telefonou várias vezes para o delegado Renato Mardegan durante a semana, sem conseguir falar com o policial. O prefeito garante que foi “mal interpretado”.

Ao fazer um relato do trabalho da Polícia Civil, Renato disse que houve quatro representações para decretação de prisões preventivas e três foram deferidas. O delegado, porém, não revelou qual pedido de prisão, entre os envolvidos no caso de desvio de dinheiro público, não foi autorizado pela Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo.

“Delação” prejudicou

Segundo o delegado de Santa Cruz, a decisão de libertar Sueli Feitosa e o cunhado dela, o empresário Adilson Gomes de Souza, partiu da Justiça. “À polícia, cabe investigar. Mas se por ventura alguém atrapalhar nosso trabalho, não vamos pensar duas vezes no sentido de pedir a prisão”, disse.

Entretanto, ele admitiu que a “delação pública” feita no mês passado pelo advogado de Sueli, Luiz Henrique Mitsunaga, prejudicou as investigações sobre os nomes citados. “Isto, na verdade, quebrou as pernas da polícia em matéria de surpresa”, avaliou. “Se os fatos fossem revelados de forma sigilosa, nós poderíamos coletar indícios e provas que certamente desapareceram”, disse. Entretanto, Mardegan disse que a Polícia Civil está “em busca do prejuízo”, investigando todas as possibilidades.