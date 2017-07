Sueli não quer trabalhar e nem deixar o cargo na prefeitura

Município notificou a servidora para assumir

trabalho no cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo

Desde que ganhou liberdade, no último dia 23 de junho, a ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa tem sido notificada pela prefeitura para retornar ao trabalho. Acusada de ter desviado cerca de R$ 7 milhões dos cofres do município, num esquema criminoso que começou na administração de Adilson Mira e perdurou até o ano passado, Sueli responde a um processo administrativo que ainda não foi concluído. Por conta disso, deve assumir uma função como oficial administrativo — o cargo de origem da ex-tesoureira.

A situação é incômoda para os dois lados. A administração precisa cumprir normas trabalhistas e convocar a servidora. Por outro lado, Sueli Feitosa não quer pedir demissão do emprego público, mas deseja permanecer afastada até o final do processo administrativo.

Quando o desvio criminoso de dinheiro público foi descoberto, na véspera do Natal do ano passado, Sueli Feitosa perdeu a função gratificada de tesoureira e foi afastada da prefeitura por 30 dias, por ato do prefeito Otacílio Assis (PSB). Quando o prazo expirou, no dia 22 de janeiro deste ano, ela estava foragida e procurada pela Polícia Civil. Começou, então, a acumular faltas e se arriscar a uma demissão por abandono de emprego.

No entanto, Sueli se entregou à polícia no dia 8 de fevereiro e foi presa. A partir daí, a falta ao serviço é considerada “justificada” por motivo de força maior. A servidora, neste caso, não recebe salários, mas não pode ser demitida.

Sueli ganhou liberdade no último 22 de junho e está em liberdade desde o dia seguinte, quando retornou a Santa Cruz e entrou na garagem da residência no Jardim Braúna, bairro nobre da cidade, escondida na caçamba de uma pequena caminhonete.

A decisão judicial que colocou a ex-tesoureira em liberdade impôs algumas restrições, como não entrar no prédio da prefeitura e nem ter contato com ex-companheiros do setor de Finanças ou Contabilidade. Para o advogado Luiz Henrique Mitsunaga, a medida basta para evitar um possível retorno ao trabalho neste período.

No início da semana, entretanto, Sueli Feitosa foi notificada pelo departamento de Recursos Humanos para comparecer ao setor — localizado no andar superior da agência do Banco do Brasil —, quando deveria discutir o retorno ao trabalho público. Segundo apurou a reportagem, a notificação diz que o trabalho a ser desempenhado pela servidora seria analisado “de comum acordo”.

Sueli, porém, não respondeu à notificação. Seu advogado, Luiz Henrique Mitsunaga, contestou a notificação e informou à prefeitura de que a ex-tesoureira não iria se apresentar devido ao impedimento estabelecido pela sentença que concedeu a liberdade. Ele também solicitou esclarecimentos sobre as garantias de que Sueli não terá nenhum contato com os ex-colegas de trabalho ou mesmo com os atuais do setor de Finanças. Segundo Mitsunaga, a convocação significa um “constrangimento” contra a servidora.

“Ela não tem condições de voltar ao trabalho. São mais de 130 dias de prisão e existe um grande abalo psicológico neste período”, disse Mitsunaga ao radialista Dário Miguel, da Band FM. O advogado defende um afastamento de sua cliente da prefeitura, com prejuízo dos vencimentos, até o final das investigações.

“Já disseram que ela deveria cometer suicídio ou tomar o soro da verdade ou que ela é ladra. E tais adjetivos partiram até mesmo do chefe do Poder Executivo, o que demonstra não haver condições para que ela retorne às atividades”, disse.

Cemitério

Dois dias depois, o município notificou a servidora para assumir uma função no cemitério de Santa Cruz. A medida voltou a provocar polêmica e foi recebida pela defesa de Sueli Feitosa como “picuinha” e “provocação”.

À Band FM, o advogado Luiz Henrique Mitsunaga voltou a dizer que Sueli não vai se apresentar em local algum e também não vai pedir demissão do cargo público. “A situação vivida hoje pela Sueli foi originada pela própria prefeitura. Quem instaurou o processo disciplinar também foi a prefeitura e cabe exclusivamente a ela terminar com isso”, disse.

Para Mitsunaga, convocar Sueli para trabalhar no cemitério pode não ser apenas uma forma de constrangimento. “Será que não é uma ameaça?”, questionou.

Segundo ele, Sueli Feitosa não vai pedir demissão porque sequer há provas no processo disciplinar, mesmo sendo ela ré confessa na Polícia Civil, quando assumiu ter desviado cerca de R$ 2,3 milhões. “Ninguém fala sequer nos valores exatos desviados, seis meses depois do caso vir à tona”, afirmou. “O próprio prefeito cansou de chamar minha cliente de ladra, dizendo um monte de absurdos publicamente. Entendo que é uma forma de constranger a opinião pública”, disse.

Mitsunaga voltou a requerer à prefeitura o afastamento de Sueli Feitosa do cargo público, até que o processo administrativo seja concluído. O advogado disse que a prefeitura precisa ter atitudes “mais sérias e éticas”.

Procuradora diz que município

está cauteloso com Sueli Feitosa

A prefeitura de Santa Cruz garante que está adotando todas as cautelas possíveis para a segurança e ampla defesa da servidora Sueli Feitosa, que já confessou à polícia ter desviado dinheiro público. De acordo com o governo, o município precisa cumprir determinações legais, como convocar a servidora depois que ela ganhou liberdade.

A procuradora-geral Luciana Junqueira, em conversa informal com a reportagem, disse que indicar Sueli Feitosa para trabalhar no cemitério não é demérito algum e muitos menos uma tentativa de constranger a servidora. Luciana disse que o município não vai afastar Sueli porque a medida soaria como um “benefício” que ela não teria direito.

Na verdade, segundo explicou Luciana, a prefeitura está ciente de que precisa cumprir a determinação judicial que proíbe Sueli Feitosa de entrar no prédio do Paço Municipal ou ter contato direto com servidores dos setores de Finanças e Contabilidade. O setor administrativo do cemitério, neste caso, pela localização, é perfeito para o exercício do trabalho de Sueli.

Luciana lembrou que outros setores, como a Saúde ou Educação, têm contato frequente com servidores da secretaria de Finanças.

Processo no fim

Sueli Feitosa foi afastada do cargo por 30 dias, em dezembro do ano passado, assim que o esquema criminoso foi descoberto. Presa em fevereiro deste ano, ela foi notificada para apresentar defesa na sindicância que, ao final, sugeriu sua demissão sumária, a suspensão de 30 dias para o servidor Emerson Diniz e pena de advertência para outras três funcionárias do setor de Finanças.

Sueli não se manifestou, mas durante o processo administrativo instaurado em seguida, seu primeiro advogado, Antônio Maruca, apresentou uma defesa. Maruca, porém, foi demitido e Mitsunaga assumiu a defesa da ex-tesoureira. Segundo a procuradora Luciana Junqueira, o processo caminha para a conclusão e Sueli Feitosa será intimada em breve para apresentar as alegações finais.